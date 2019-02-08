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華映年前爆危機!面板業走出供過於求新常態　豬年尋找新利基

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▲三星：OLED電視有長期上的問題，QLED 電視才是未來。（圖／記者洪聖壹攝）

▲OLED電視示意圖。（圖／資料畫面）

財經中心／綜合報導

華映去年底爆財務危機，主要是受到面板市況不佳影響，根據TrendForce光電研究調查顯示， LCD面板產能持續大幅開出，在供過於求壓力升高下，面板價格快速跳水，促使韓系面板廠SDC策略性提前轉產，加速在QD-OLED電視的布局。

SDC近日決定將在2019年6月關閉韓國8.5代L8-1-1 LCD產能，轉以生產OLED背板產能，並預定在9月進行第二波轉產計劃，關閉L8-2-1生產線部分產能，在減產效應影響之下，電視面板備貨需求可望提前至第二季發酵。

WitsView資深研究經理王靖怡指出，SDC雖然要到2019年6月才會正式關閉8-1-1產能，但事前即需進行準備與機台調整，預估今年第二季將造成部份產能流失，在預期減產效應的心理因素影響之下，電視品牌廠商或需提前備貨因應，加上電視面板價格預計在第一季有機會觸底，品牌客戶將於第二季提前展開備貨，有利於面板價格止跌。

根據WitsView測算，若SDC如期關閉產能，將使得2019年大尺寸LCD面板玻璃投入面積從年增12.9%，減少1.7個百分點至年增11.2%。

從產品供應上來看，SDC這次轉產主要影響的產品為49吋及55吋，其中49吋因無其他產能填補，預計2019年全球供應將較2018年減少4成左右，同一時間，陸系面板廠持續增加50吋產出，供給一消一長之下，49吋在中尺寸產品的競爭力將逐漸式微，面板產業迎戰供過於求的新常態，新的一年只能尋找新的利基市場。

WitsView預計，2019年49吋/50吋面板總需求量與2018年相仿，約在3700萬片，但出貨比重卻有明顯變化，2018年49吋與50吋約各占一半，然而2019年49吋出貨比重將減少至三成。

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關鍵字：面板,TrendForce

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