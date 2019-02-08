壓歲錢理財術　5個儲蓄小撇步將你收到的紅包放大

▲領到紅包千萬別隨意花掉。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

過年期間領到紅包很開心，但可千萬別花掉！我們從小都聽父母說「我幫你把壓歲錢存起來」，就是在告訴你要把握每年最黃金的理財時期，從儲蓄開始做起，讓自己能成為紅包的主人。《ETtoday新聞雲》特別統整5大儲蓄小撇步，幫助你把手中紅包放大。

1.紅包分成3份

累積財富首要學會儲蓄，可以將收到的紅包分成3份，第一份優先償還高利率貸款，像是信用貸款，若沒貸款則留下來當作今年稅支出或緊急預備金；第二份則可以放入理財工具，不管是定存、保單、基金，可以賺取固定利息；第三份則可以小小犒賞自己，去吃一頓大餐或是買件新衣服等。

2.掌握「收入-儲蓄=支出」黃金公式

分配完紅包後，儲蓄理財腳步仍不能停，要先學會預規劃自己生活開銷，並掌握「收入-儲蓄=支出」黃金公式，每月領到薪水後，就把一筆錢存入特定帳戶中，最好該帳戶不要申請提款卡，減少提款的機率。

3.養成記帳習慣

小資族手上可以用的生活費其實不多，就更要精打細算每一筆消費，可以善用記帳APP把每一筆消費都記錄下來，並且每到月底就重新檢討一次，看看自己是否會消費過度，若消費過度必須在下一個月節制。

4.挑選信用卡要多方比較

一旦不是交現金出去，用信用卡消費往往較「無感」，讓許多小資族常陷入卡債深淵，最好連刷卡消費都要記帳，並且盡量避免太多消費都用分期。此外，在挑選信用卡更要多方比較，選擇現金回饋、無門檻的最簡單，並且要詳細閱讀各家銀行信用卡優惠，找出自己常消費的商店中回饋最高的，每月也許能省下一個便當的錢。

5.學習投資工具

小資族或學生錢較少，現在台灣利率低，光放在存款裡容易被通膨吃掉，就要開始學著接觸一些穩健的理財工具。其中掌握「定期定額」的概念就沒錯，可以挑選穩健型的基金、ETF，或是用保單儲蓄，不只強迫自己存錢，更能將手中存款透過時間複利效果累積放大。