年後考慮轉職　暢銷作家告訴你 一份工作該待多久

▲暢銷書作家沃爾琪指出，長期待在同一份工作對職業生涯有害。（圖／視覺中國CFP）

財經中心／綜合報導

工作換得太頻繁可能會使履歷變得不那麼好看，但暢銷書作家沃爾琪（Suzy Welch）卻指出，長期待在同一份工作對職業生涯同樣有害。

沃爾琪說，很久以前，畢業生剛進入公司時，會期待在那裡以一場退休派對告終。當然，如今的經濟變化太快，大多數人已經很難找到一個鐵飯碗。這也是為什麼「幾乎沒有人希望他們的第一份工作或其他工作，會成為他們的最後一份工作。」在某些時候，人們往往會為了機會、薪資或個人成長而轉換工作，不過最重要問題就是「何時」。

「在我看來，離開一份工作的合理時間是3至5年，」沃爾琪認為，如果一位求職者在上一份工作待得太久，人資經理便會開始懷疑：這名應徵者能否適應不同的文化、不同的步調及不同的工作方式？

▲沃爾琪建議員工在同一份工作做滿3週年之際開始思考下一個職業生涯。（圖／視覺中國CFP）

歸根究柢，人資經理想知道的是「究竟能否教一條老狗新的技巧？」。沃爾琪建議員工在同一份工作做滿3週年之際開始思考下一個職業生涯，因為「這能在你的履歷開始出現危險信號前，給你足夠長的跑道重新起飛。」

不過這3至5年的期限仍然有例外。沃爾琪說：「如果你對自己所做事充滿熱情，並且通過各種方式可以看到一條明確往上爬的道路，那就堅持下去。」沃爾琪鼓勵，如果你擁有一個令人興奮的未來，那就沒有理由離開你喜歡的工作。