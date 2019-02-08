瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，全片以手動攝影方式強化了身歷其境的立體感，務必帶手帕進院，雖然導演沒有刻意強化悲情，但貧民窟的孩子能有什麼選擇，電影非常精彩傳神，也拖出這全世界所面臨永不消失的低端人口社會問題，而這位男孩幾乎不是演的，感覺這正是他人生的寫照，百年佳作超推薦，看完電影會反思自己是否太幸福而不知惜福。

整部電影全都是從貧民窟挑選出來的素人演員，卻演技十足自然，那位非法居留的餵奶媽媽，孩子十足自然可愛，只有身在苦難者才能感同身受他人的求助，明明自己已經如此貧困卻還照顧一個孩子，人類本性中的愛，溫暖而光明，反而在困境更顯光輝，電影有太多太多內涵語言，是一個鏡頭便令人了然於心，而被孩子告的父母，根本無力反轉人生，他們沒有受過教育甚至複製自己的成長軌跡，太多太多需要思考的社會內涵，所以我們看完的觀眾，能夠做什麼來幫助這些孩子。

五顆星推薦，難怪入圍奧斯卡金像獎最佳外語，也非常祝福本片得獎，這位男孩用自己的生命經驗詮釋了這個腳色，獲得影帝獎項不但反轉自己的人生，還也因此獲得聯合國的幫助，舉家移民至挪威脫貧，而他僅12歲。



片 名：我想有個家

英文名稱：Capharnaum

類 型：劇情

上映日期：2019-02-08

片 長：126分鐘

導 演：娜迪拉巴琪(Nadine Labaki)

演 員：贊恩阿勒費亞(Zain Alrafeea)

國 家：黎巴嫩

語 言：阿拉伯語

發行公司：海鵬

劇情大綱



我要控告我的父母，因為他們生下了我…



12歲男孩贊恩（贊恩阿勒費亞 飾）出生在破敗的貧民窟，父母只生不養，更無力賺錢養家，導致孩子淪為沒有身分證明的黑戶，生活處境雪上加霜。懂事的贊恩幫忙父母照料家中7個小孩，更每天一早上街頭叫賣果汁賺錢，一肩扛起家中經濟重擔。



不料父母卻因缺錢走投無路，竟將年僅11歲的妹妹「賣」給商人當作老婆。無力保護妹妹的贊恩難過地離家出走，此時卻傳來妹妹意外身亡的噩耗...。忍無可忍的贊恩，持刀為妹妹報仇而犯下罪刑，更在獄中反控父母，讓他誕生在這個不公不義的世界...。



【關於電影】



金球獎、奧斯卡雙雙入圍《我想有個家》貧民窟影帝翻轉人生



入選奧斯卡最佳外語片九強的電影《我想有個家》（Capharnaum），是繼《你只欠我一個道歉》再獲世人矚目的感人電影。該片由黎巴嫩女導演娜迪拉巴琪 （Nadine Labaki）編導，童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）真情主演，劇情描述12歲男孩贊恩如何掙扎求生，挺身控告父母只生不養的故事。電影除戲劇化的情節令人糾心，貧富差距、人口販賣等議題更受到全球關注，自坎城影展首映，除被國際媒體形容「哭翻一整袋紙巾」，更一舉奪得評審團獎、天主教人道精神獎雙料大獎，口碑橫掃澳洲、挪威、加拿大、土耳其、巴西等國際影展，獲獎積累多達17座，近期並雙雙入圍金球獎、奧斯卡金像獎最佳外語片，得獎氣勢銳不可擋。



《我想有個家》劇情描述生活在貧民窟的12歲男孩贊恩，因為父母只生不養，導致他與妹妹們全淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣。忍無可忍的他，在因過失殺人入獄後，決定在獄中控告他的父母…。該片最特別的是，全片沒有一位專業演員，全是由當地挑選出具有生活體驗的非職業演員演出，詮釋角色情感真情直接，感動催淚廣獲國際好評，其中尤以主要小演員贊恩的演出最為動人，獲美媒【綜藝報】譽為「小詹姆斯狄恩」。



年僅12歲的贊恩，就是出身黎巴嫩貧民窟，因為被導演拉巴琪相中而挑樑主演該片。贊恩在片中為保護妹妹不被賣掉，不顧自身安全與不盡職的父母發生爭執，動人演出逼哭國際評審，不僅助該片於坎城影展斬獲兩項大獎，他也因此榮登土耳其金橘獎影帝。令人欣慰的是，由於《我想有個家》口碑享譽全球，在聯合國出面協助下，贊恩一家人現已舉家移民挪威，完全脫離了貧窮生活，他在電影和幕後的人生，都因為他的努力而翻轉了人生。

▲父母只生不養，12歲男童沒讀書，每天需工作養家。

▲妹妹11歲月事來，立刻被父母賣人做妻，懷孕難產死亡。

▲離家出走後，遇見非法居留的母子，幫忙照顧小孩換取食住。



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