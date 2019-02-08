　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼我想有個家。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，全片以手動攝影方式強化了身歷其境的立體感，務必帶手帕進院，雖然導演沒有刻意強化悲情，但貧民窟的孩子能有什麼選擇，電影非常精彩傳神，也拖出這全世界所面臨永不消失的低端人口社會問題，而這位男孩幾乎不是演的，感覺這正是他人生的寫照，百年佳作超推薦，看完電影會反思自己是否太幸福而不知惜福。

整部電影全都是從貧民窟挑選出來的素人演員，卻演技十足自然，那位非法居留的餵奶媽媽，孩子十足自然可愛，只有身在苦難者才能感同身受他人的求助，明明自己已經如此貧困卻還照顧一個孩子，人類本性中的愛，溫暖而光明，反而在困境更顯光輝，電影有太多太多內涵語言，是一個鏡頭便令人了然於心，而被孩子告的父母，根本無力反轉人生，他們沒有受過教育甚至複製自己的成長軌跡，太多太多需要思考的社會內涵，所以我們看完的觀眾，能夠做什麼來幫助這些孩子。

五顆星推薦，難怪入圍奧斯卡金像獎最佳外語，也非常祝福本片得獎，這位男孩用自己的生命經驗詮釋了這個腳色，獲得影帝獎項不但反轉自己的人生，還也因此獲得聯合國的幫助，舉家移民至挪威脫貧，而他僅12歲。


片　　名：我想有個家
英文名稱：Capharnaum
類　　型：劇情
上映日期：2019-02-08
片　　長：126分鐘
導　　演：娜迪拉巴琪(Nadine Labaki)
演　　員：贊恩阿勒費亞(Zain Alrafeea)
國　　家：黎巴嫩 
語　　言：阿拉伯語
發行公司：海鵬

劇情大綱

我要控告我的父母，因為他們生下了我…

12歲男孩贊恩（贊恩阿勒費亞 飾）出生在破敗的貧民窟，父母只生不養，更無力賺錢養家，導致孩子淪為沒有身分證明的黑戶，生活處境雪上加霜。懂事的贊恩幫忙父母照料家中7個小孩，更每天一早上街頭叫賣果汁賺錢，一肩扛起家中經濟重擔。

不料父母卻因缺錢走投無路，竟將年僅11歲的妹妹「賣」給商人當作老婆。無力保護妹妹的贊恩難過地離家出走，此時卻傳來妹妹意外身亡的噩耗...。忍無可忍的贊恩，持刀為妹妹報仇而犯下罪刑，更在獄中反控父母，讓他誕生在這個不公不義的世界...。

【關於電影】

金球獎、奧斯卡雙雙入圍《我想有個家》貧民窟影帝翻轉人生

入選奧斯卡最佳外語片九強的電影《我想有個家》（Capharnaum），是繼《你只欠我一個道歉》再獲世人矚目的感人電影。該片由黎巴嫩女導演娜迪拉巴琪 （Nadine Labaki）編導，童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）真情主演，劇情描述12歲男孩贊恩如何掙扎求生，挺身控告父母只生不養的故事。電影除戲劇化的情節令人糾心，貧富差距、人口販賣等議題更受到全球關注，自坎城影展首映，除被國際媒體形容「哭翻一整袋紙巾」，更一舉奪得評審團獎、天主教人道精神獎雙料大獎，口碑橫掃澳洲、挪威、加拿大、土耳其、巴西等國際影展，獲獎積累多達17座，近期並雙雙入圍金球獎、奧斯卡金像獎最佳外語片，得獎氣勢銳不可擋。

《我想有個家》劇情描述生活在貧民窟的12歲男孩贊恩，因為父母只生不養，導致他與妹妹們全淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣。忍無可忍的他，在因過失殺人入獄後，決定在獄中控告他的父母…。該片最特別的是，全片沒有一位專業演員，全是由當地挑選出具有生活體驗的非職業演員演出，詮釋角色情感真情直接，感動催淚廣獲國際好評，其中尤以主要小演員贊恩的演出最為動人，獲美媒【綜藝報】譽為「小詹姆斯狄恩」。

年僅12歲的贊恩，就是出身黎巴嫩貧民窟，因為被導演拉巴琪相中而挑樑主演該片。贊恩在片中為保護妹妹不被賣掉，不顧自身安全與不盡職的父母發生爭執，動人演出逼哭國際評審，不僅助該片於坎城影展斬獲兩項大獎，他也因此榮登土耳其金橘獎影帝。令人欣慰的是，由於《我想有個家》口碑享譽全球，在聯合國出面協助下，贊恩一家人現已舉家移民挪威，完全脫離了貧窮生活，他在電影和幕後的人生，都因為他的努力而翻轉了人生。

▲▼我想有個家。（圖／yahoo）

▲父母只生不養，12歲男童沒讀書，每天需工作養家。

▲▼我想有個家。（圖／yahoo）

▲妹妹11歲月事來，立刻被父母賣人做妻，懷孕難產死亡。

▲▼我想有個家。（圖／yahoo）

▲離家出走後，遇見非法居留的母子，幫忙照顧小孩換取食住。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面
獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」　差點趕不上連三天演出

關鍵字：瘋電影,我想有個家,賴賴,贊恩阿勒費亞(Zain Alrafeea)

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生

瘋電影／私人戰爭　一個偉大記者的價值

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生

瘋電影／私人戰爭　一個偉大記者的價值

兩度被賣、最後裁員　諾基亞前員工告白「很珍惜現在」

宅在家、露出大媽笑...看起來操老是因為4個習慣

簡守信／飄飄何所似，天地一血糖

直播／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面

NBA本季最神飆分秀（一）　哈登MSG轟61分連87球靠自己

殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」

快訊／華航罷工影響22航班4000人　總經理鞠躬道歉

快訊／華航機師罷工取消31航班　總經理鞠躬道歉

日職／準備第一場實戰　王柏融留下來「連打式」特打

新年見另一半父母怎麼穿？「3款低調穿搭」贏得長輩緣！

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

冰天雪地的戰爭片

男裝女團THE HOOPERS..

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更..

7道超下飯的絞肉料理

釐清媽咪產後9大症狀

10道你非吃不可的蝦料理(上)

更多熱門

相關新聞

一個偉大記者的價值

身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼。然而她不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場上穿梭。

沒道理幸福由他人給予或定義

尋找自我存在的使命任務

你所能承擔的壓力超過想像

林依晨心疼貧民窟男童「震撼好幾天」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

初四接財神這樣做　財運旺整年！

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

《2019星座X生肖X血型》運勢排行

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面