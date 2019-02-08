Warby Parker專賣平價眼鏡打破壟斷　融合科技創新年銷售破61億

▲ 平價眼鏡品牌 Warby Parker。（圖／翻攝自Facebook／Warby Parker，下同）

財經中心／綜合報導

對於許多人來說，或許會認為眼鏡這東西很難在網路上購買，但就有那麼一群人，看中了眼鏡線上銷售的潛力，透過免費試戴與線上模擬試戴等方式，再加上「超平價」的定位，一舉打破行業巨頭壟斷，成就高達17.5億美元（約539億台幣）的公司估值。

綜合外媒報導，2010年，Warby Parker的四位創始人Jeffrey Raider、Andrew Hunt、Neil Blumenthal、David Gilboa都還是沃頓商學院的學生，他們被昂貴的處方眼鏡困惑，許多眼鏡的售價超過300美元（約9,239元台幣）。

經過他們調查，發現眼鏡如此昂貴的原因是被Luxottica公司壟斷，市場上很多眼鏡都是這個品牌的，於是四人決心打造一個大家都能輕鬆購得的眼鏡品牌。

▲ Warby Parker其中兩位創始人 Neil Blumenthal 與 Dave Gilboa。

於是，主打「平價」的Warby Parker眼鏡以挑戰Luxottica為目標，比起一副平均要500美元（約15,398元台幣）的Luxottica眼鏡，Warby Parker的複古風格設計眼鏡，包括搭配處方鏡片，起價都只要95美元（約2,926元台幣）。

當時線上眼鏡銷售只占了1%的市場，眾人本決定要朝線上銷售發展，但Gilboa卻擔憂很多人說的「你們永遠不能說服人們在網上買眼鏡這種商品。」

這讓他們產生了另外一個想法，他們可以每次都給消費者發送5副眼鏡，讓他們在家裡免費試戴，最後只留下他們自己喜歡的眼鏡，這個想法讓4個人重拾信心，Warby Parker也逐漸開始成型。

在一次偶然機遇下，《GQ雜誌》聯繫到了Blumenthal，並且寫了一篇關於Warby Parker的報導。然而這個時候四位創始人仍在攻讀MBA學位，繁忙的工作和學習讓他們無法在短時間內將Warby Parker網站上線。

Blumenthal表示：「我們當時還很樂觀，本以為我們可以趕在這篇文章發表之前讓網站上線。」但原本的他以為GQ的3月刊真的會在3月出刊，當他們了解到3月刊會在2月15日發刊之後，幾位聯合創始人意識到他們必須調整網站的上線時間。

▲ Warby Parker本來走線上銷售路線，後來市場需求開設實體店面。

就在2010年2月15日，WarbyParker.com正式上線。

為了讓顧客放心在線上購買眼鏡，Warby Parker推出了免費試戴的服務。顧客可以在網站選好5副眼鏡，再由公司郵寄到家；用戶試戴後，可以只留下喜歡的眼鏡，其餘全部再郵寄回去，而這中間所包含的郵資也不用顧客承擔。

除此之外，WarbyParker還開發了一種高科技—— 虛擬試戴。顧客可以通過電腦鏡頭輸入頭像，把眼鏡戴到自己的圖像上以體驗佩戴效果。還可以通過Facebook或其他社群媒體分享試戴圖片，以徵求家人和朋友的意見。

在上線後的48小時內，他們收到了大量的訂單，許多消費者紛紛要求在家裡試戴Warby Parker的眼鏡，每筆訂單的金額為95美元。此外，GQ的文章替也替他們做了很好的廣告，雜誌中將Warby Parker稱為「眼鏡界的Netflix」。

因為產品的高CP值，Warby Parker僅三個月就完成了一整年的銷售目標，隨著他們的網站越來越受歡迎，Warby Parker嘗試了與客戶面對面交流的方式，它買了一輛黃色校車改裝成體驗車，遊走在美國的各個城市，還創建了開放的陳列室，隱藏在服裝店、酒店或藝術畫廊內。

▲ Warby Parker體驗巴士。

在一段時間的線上經營後，Gilboa看到了經營實體店的必要，「我們有大量的數據表明，從品牌角度來看，實際存在是有意義的，有助於推動公司的銷售和利潤，」

2013年4月，Warby Parker在紐約SOHO開設了他們的第一家實體店，占地2,000平方英尺。

Warby Parker的零售空間不只是典型的眼鏡專賣店，眼鏡在被放在開放式的架子上，而不是鎖在櫥窗或櫃子中。顧客有足夠的空間走動，還有一個有趣的照相亭，顧客可以戴著眼鏡拍下自己的樣子，還可以列印照片，或是通過電子郵件獲取圖檔，分享給親朋好友。

聯合創始人表示，該商店的創建是為了補充在線體驗，實體店可以和線上平台進行互補，線上購買的產品可以去實體店調試、更換或者退貨，顧客也可以在店內試戴、在線上購買。銷售員還可以在每次接待消費者時調出他的線上購買歷史，為他們做更精準的產品介紹服務。

成立近9年的Warby Parker，在2018年3月完成E輪融資之後，估值高達17.5億美元（約539億台幣），年銷售額突破2億美元（約61億台幣），成功運用定位、產品和營銷三方面創新的Warby Parker，順利成為了Luxottica的競爭對手。