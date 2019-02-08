流落街頭擦鞋工升級總經理　鞋博士張建堯今擁千萬資產與3000間店

▲ 張建堯本是街頭擦鞋匠，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

張建堯曾經做過營養食品、擺過地攤、擦過鞋，雖經歷過破產、流浪，憑著他的努力和執著，在艱辛的創業之路上還是讓他手中的財富迅速累積了起來，現在的張建堯手裡慢慢有了近千萬元的資金。

根據陸媒《創業家》報導，張建堯初次創業看中了營養食品，急於想賺更多的錢的他，為了把事業做地更大，隨即迅速投入所有的資金在兩個省份的電視台、晚報上大做廣告。

張建堯沒想到，不到一年時間，廠方突然傳給他一封傳真信，要合作終止協議，讓他當時花在廣告和通路上的百萬資金全部泡湯。張建堯還沒明白是怎麼回事，就一下子從天堂掉到了地獄。

雖然這一年來，產品的利潤還不錯，但他為了擴大銷售成績，把所有的利潤又重新投到了新的銷售通路建設當中，一年來，他一直都在賠本，沒有一點資金儲備的公司隨即名存實亡，讓張建堯破產了，他一夜之間從公司老總變成了窮光蛋。

破產後的張建堯經常在街頭徘徊，發現街頭有很多擦皮鞋的工匠，他們的生意都非常好，於是他也加入了擦鞋匠們的行列。

▲ 張建堯發現擦鞋的龐大商機，於是決定做大。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

張建堯背上了擦鞋的工具，走上合肥的街頭，成為街頭擦鞋大軍的一員。而後他發現擦鞋的利潤很高，一毛錢成本可以收費一塊，但是他發現修鞋的利潤更高，成本一塊錢能收費到二十甚至三十，這其中的商機太大了。

於是張建堯就開始琢磨修鞋，甚至還去拜師學藝，很快地張建堯就開發出了「皮鞋美容」系列的機械產品。眾多媒體也開始關注「皮鞋美容」這一全新領域。

張建堯的產品迅速銷往全國各地，正當他生意蒸蒸日上的時候，一位聲稱是香港的老闆打電話要求跟他合作。讓張建堯始料未及的是，這位年過五十的香港老闆一個星期後，從香港直接飛到合肥，再次懇請商務上的合作，張建堯這才認真考慮他所提出的合作意向。

而這家公司就是香港鞋博士國際企業集團，資產超過數十億元。2003年，香港鞋博士國際連鎖中國大陸區總部成立，張建堯一下子又從其中站了起來，成為該公司總經理，在短短幾年內成為了大陸擦鞋行業龍頭。

如張建堯從公司老總到街頭擦鞋匠，又從擦鞋匠變成擁有3000多家加盟連鎖店的擦鞋公司總經理，身家資產已達數千萬元。雖他的經歷起起伏伏，但是他相信只要堅持創業，就一定能成功。