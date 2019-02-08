　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

新商機來了！日企開發醫療機器人將問世　挑戰「達文西」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼達文西手術機器人。（圖／翻攝美國直觀醫療器械公司官網）

▲達文西手術機器人。（圖／翻攝美國直觀醫療器械公司官網）

財經中心／綜合報導

美國直觀醫療器械公司（Intuitive Surgical，Inc.）的達文西手術機器人壟斷市場近20年，現在日本的川崎重工業和醫療保健企業Sysmex正共同研發第1台日本國産手術機器人，預計將於今年問世，屆時將能和達文西手術機器人進行市場競爭。

據《日經新聞》報導，由美國直觀醫療器械公司（Intuitive Surgical，Inc.）研發的達文西手術機器人於1999年上市，它主要是能輔助完成在患者腹部等部位進行開孔，再插入手術器械，以進行內視鏡手術。醫生在使用時，需一邊看著3D影像，一邊操控安裝在機械臂上的手術刀。透這樣的方式進行手術，不但能在非常狹小的患部進行手術，若是使用這類手術，出血和患者恢復期也都能減少。

報導指出，截至2017年底，全球醫院共約有4500台達文西手術機器人，估計2018年時，累計使用它完成的手術件數能達到100萬件。目前日本方面已引進約300台達文西手術機器人。

▲▼達文西機器手臂操作。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

▲達文西機器手臂操作。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

據美國聯合市場研究機構（Allied Market Research）的預測，全球手術機器人的相關市場規模到2024年將上看11兆日圓。為了搶食這塊商機，日本的川崎重工業和醫療保健企業Sysmex正計畫共同開發和達文西相似的手術機器人，預計在今年推出。業內人士估計，川崎重工業和醫療保健企業Sysmex研發的手術機器人，價格可能不會超過1億日圓，而達文西的旗艦款則要價近3億日元，簡配版也要超過1.5億日元。

對於有競爭者出現，美國直觀醫療器械公司表示，被他們壟斷20年的市場並不健康，希望其他公司也能進入這塊領域，讓對患者有益的手術機器人能更普及。在大學醫院有時做達文西手術機器人的醫生表示，「期待競爭企業的出現帶動手術機器人的價格大幅降低。」但也有人認為，新涉足的競爭企業與美國直觀醫療器械公司有一段很大的差距。

除了日本企業有意搶進機器人手術領域外，Google和美國嬌生公司（Johnson & Johnson）合資成立的Verb Surgical也在開發手術機器人，力拚2020年前後上市。

ET快訊
好市多必買「4大天王+超值神物」曝光！網讚：繼續繳會費
即／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！「封麥演唱會」中斷跑下台
大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲
初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！145組大紅包等你兌

關鍵字：手術,手術機器人,達文西,日本企業,川崎重工,新商機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新商機來了！日企開發醫療機器人將問世　挑戰「達文西」

快訊／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北　終結連2槓成億萬富翁

年後考慮轉職　暢銷作家告訴你 一份工作該待多久

快訊／初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！快來抱走145組百萬大紅包

理財好手揭5個理財技巧　學起來年輕就可輕鬆賺

經長稱核四重啟要6~7年　前廠長：只要3年就可商轉

美元商品大檢視　豬年靠美元投資賺大錢

豬年投資最旺3星座　唐國師點名白羊座、獅子座、射手座

懶人投資術　目標到期債到期還本吸金

華映年前爆危機!面板業走出供過於求新常態　豬年尋找新利基

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

新商機來了！日企開發醫療機器人將問世　挑戰「達文西」

快訊／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北　終結連2槓成億萬富翁

年後考慮轉職　暢銷作家告訴你 一份工作該待多久

快訊／初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！快來抱走145組百萬大紅包

理財好手揭5個理財技巧　學起來年輕就可輕鬆賺

經長稱核四重啟要6~7年　前廠長：只要3年就可商轉

美元商品大檢視　豬年靠美元投資賺大錢

豬年投資最旺3星座　唐國師點名白羊座、獅子座、射手座

懶人投資術　目標到期債到期還本吸金

華映年前爆危機!面板業走出供過於求新常態　豬年尋找新利基

店員神解密！看到超商「透明簾」別拿飲料　網驚：長知識了

Honda「超可愛電動車」即將量產！3月日內瓦亮相歐洲先賣

問案女律師忘情在偵訊室「啪啪啪」　嗨到整間警局都聽到！

2018狂被衝康？專家曝「有5面相＝陰險小人」1秒分辨：別深交

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

日本3大療癒系動物景點！喵星人佔領小島、毛茸茸狐狸村

進酒店就「嚇尿」！兵馬俑瞪眼排排站、浴室陪洗澡　網紅：踏馬怎睡？

扒衣襲陪酒女胸！還強扯內褲摸下體　色男：我有給200元

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

韓國瑜峇里島度假被罵！王浩宇評「台灣病態現象」：看了很難過

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

財經熱門新聞

即／大樂透頭獎上看1.4億！開..

即／初四大樂透號碼出爐！145..

2000元刮刮樂「中獎率69%..

即／大樂透一人獨得2.04億元..

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB..

即／威力彩獎號出爐！初三抱走3..

過年想省紅包　小心這些「pay..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜　..

曾馨瑩第四胎將迎「男豬寶寶」

后里元大彩券行連2天刮出獎金1..

擦鞋工升級總經理　擁千萬資產與..

過年分紅入袋　科技業年薪15個..

橘之鄉從團客休息站　變網紅打卡..

更多熱門

相關新聞

日開發手術機器人將問世　挑戰「達文西」

日本川崎重工業和醫療設備公司希森美康（Sysmex）共同開發的日本第1台國產手術機器人，最快將在2019年投入使用，和壟斷市場近20年的美國直覺外科機械公司（Intuitive Surgical，Inc.）所製作的「達文西手術機器人」（da Vinci Surgical System）進行對抗。

10件最恐怖手術和檢查！拔智齒只排第2

8個月身孕出國玩緊急剖腹生產　旅平險非必要手術拒賠有理

穆雷臀部再次挨刀

狼醫麻醉女患者趁機「啪啪」洩慾

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面