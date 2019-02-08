新商機來了！日企開發醫療機器人將問世　挑戰「達文西」

▲達文西手術機器人。（圖／翻攝美國直觀醫療器械公司官網）

財經中心／綜合報導

美國直觀醫療器械公司（Intuitive Surgical，Inc.）的達文西手術機器人壟斷市場近20年，現在日本的川崎重工業和醫療保健企業Sysmex正共同研發第1台日本國産手術機器人，預計將於今年問世，屆時將能和達文西手術機器人進行市場競爭。

據《日經新聞》報導，由美國直觀醫療器械公司（Intuitive Surgical，Inc.）研發的達文西手術機器人於1999年上市，它主要是能輔助完成在患者腹部等部位進行開孔，再插入手術器械，以進行內視鏡手術。醫生在使用時，需一邊看著3D影像，一邊操控安裝在機械臂上的手術刀。透這樣的方式進行手術，不但能在非常狹小的患部進行手術，若是使用這類手術，出血和患者恢復期也都能減少。

報導指出，截至2017年底，全球醫院共約有4500台達文西手術機器人，估計2018年時，累計使用它完成的手術件數能達到100萬件。目前日本方面已引進約300台達文西手術機器人。

▲達文西機器手臂操作。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

據美國聯合市場研究機構（Allied Market Research）的預測，全球手術機器人的相關市場規模到2024年將上看11兆日圓。為了搶食這塊商機，日本的川崎重工業和醫療保健企業Sysmex正計畫共同開發和達文西相似的手術機器人，預計在今年推出。業內人士估計，川崎重工業和醫療保健企業Sysmex研發的手術機器人，價格可能不會超過1億日圓，而達文西的旗艦款則要價近3億日元，簡配版也要超過1.5億日元。

對於有競爭者出現，美國直觀醫療器械公司表示，被他們壟斷20年的市場並不健康，希望其他公司也能進入這塊領域，讓對患者有益的手術機器人能更普及。在大學醫院有時做達文西手術機器人的醫生表示，「期待競爭企業的出現帶動手術機器人的價格大幅降低。」但也有人認為，新涉足的競爭企業與美國直觀醫療器械公司有一段很大的差距。

除了日本企業有意搶進機器人手術領域外，Google和美國嬌生公司（Johnson & Johnson）合資成立的Verb Surgical也在開發手術機器人，力拚2020年前後上市。