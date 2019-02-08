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豬隊友無誤！「最常惹女友生氣」TOP5 牡羊男總是太實

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▲▼衛生棉,爭吵（圖／Pakutaso）

▲新的一年，不少女友期許男友不要再當豬隊友了！（圖／Pakutaso，下同）

生活中心／綜合報導

新的一年，不少女友期許男友不要再當豬隊友了！到底是哪些男友總是讓女友氣PUPU呢？《科技紫微網》整理出「最常惹女友生氣的5大星座男」，一起來看看是誰這麼白目！

牡羊男：愛說大實話

雖然希望男友誠實，但牡羊男對女友總是過分誠實，像是當女友問他們「自己和某某比，誰比較漂亮？」時，他們每次都是不猶豫的說出真實答案，讓女友超級火大！

巨蟹男：性格稍木訥

一點就通這件事情，和巨蟹男無關，每次女友的暗示都看不懂，也是讓人非常煩心。女友的反話和含蓄表達，他們竟然信以為真，女友面對巨蟹男友最好有話直說，才不會最後都自己生悶氣。

▲▼衛生棉,爭吵（圖／Pakutaso）

▲巨蟹男個性較木訥，每次女友的暗示都看不懂，讓人非常煩心。

天秤男：情商有點低

天秤男總是天真以為，女友口中的「沒事」就是沒事，女友一句「那你忙吧！不用理我」就真的以為不用管了，讓女友白眼翻到後腦勺，記得天秤男友的情商比較低，就不要太計較了。

摩羯男：最愛是工作

摩羯男心裡排第一位的，永遠是工作，也因此會厚此薄彼，優待工作的同時，自然會忽略了女友的感受，加班加到十二點，紀念日或者情人節什麼的通通拋之腦，身為摩羯男的女友想必心有戚戚焉。

水瓶男：時常玩失蹤

對水瓶男而言，開心的時候是合格男友，偶爾需要冷靜和自我空間，會選擇手機關機切斷任何聯繫的方式，玩失蹤這種冷處理的方式，真的會讓女友非常心寒，小心女友等不了就直接走了。

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關鍵字：情侶,戀人,爭吵,豬隊友,個性

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