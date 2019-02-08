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下輩子也要在一起！14年老貓聽完4歲小主人歌聲　懷中泛淚離世

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▲▼來生也要與你相遇！老貓聽完4歲小主人歌聲安詳辭世。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

▲下輩子也要在一起！14年老貓聽完4歲小主人歌聲，懷中泛淚離世。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾伊州一對4歲姊妹艾比（Abby）和漢娜（Hannah），她們最好的朋友貓咪貝利（Bailey），2018年12月8月因為腎衰竭過世，艾比在貝利臨終前不捨的把牠抱在懷中，低聲的唱著「你是我的陽光」（You Are My Sunshine）哄著貝利，畫面讓許多網友感動落淚。

綜合媒體報導，貝利的主人瑪琳（Erin Merryn）回憶說，自己是在14年前讀大學時遇見貝利的，當時貝利突然闖入了她的宿舍，但1人1貓卻一見如故相處的非常好，儘管當時宿舍不可養寵物，她仍決定想辦法收養貝利，最後她才成功說服了父母幫她養貓，直到大學畢業工作後接貝利一起生活。

▲▼來生也要與你相遇！老貓聽完4歲小主人歌聲安詳辭世。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

▲瑪琳懷念說，貝利陪著她經過了人生中許多重要的時刻。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

瑪琳懷念說，貝利陪著她經過了人生中許多重要的時刻，見證了她結婚、懷孕、生子等，貝利還是她3名孩子的好朋友，更陪著4歲艾比的一起成長，兩人一起玩耍、睡覺、上廁所，艾比還會唱「你是我的陽光」（You Are My Sunshine）哄貝利入睡，她也會把這些互動畫面拍起來，放上網路與大家分享這溫馨的時光。

但相處的時光總有盡頭，14年後貝利罹患了重病，最後在艾比的懷抱裡，聽著小主人唱著「你是我的陽光」歌曲，3個小時後閉上眼睛安詳離世。瑪琳一樣將影片放上網路分享，並且留言說「我們會想念你的，許多網友也會，如果沒有你帶給我們的快樂與歡笑，相信我們的生活會整個不一樣，謝謝你。」

▲▼來生也要與你相遇！老貓聽完4歲小主人歌聲安詳辭世。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

▲網友紛紛寄信鼓勵艾比和漢娜。（圖／翻攝自Bailey No Ordinary Cat IG）

自從貝利離開之後，艾比和漢娜每天都很不快樂，瑪琳就把此事PO在Instagram分享，但沒想到引起各國網友的熱忱反應，紛紛寄了打氣卡片鼓勵女孩們要振作。瑪琳看完卡片後表示，感覺心裡一直有股熱流湧上，「我們非常想念貝利寶貝」，謝謝所有寄卡片來的人，使得這段難熬的時光變得比較輕鬆。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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