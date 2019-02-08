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見警「光速騎走」遭攔查！　心虛男：只是去買菜　秒被打臉

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▲▼ 吸毒犯　我只是買菜 。（圖／翻攝字屏東縣政府警察局官網）

▲楊男表示，只是出去買菜準備煮午餐。（圖／翻攝自屏東縣政府官網，下同）

地方中心／屏東報導

一名有吸毒前科的楊姓男子日前騎車遇到巡邏員警時，突然就加速離去，期間還不停回頭偷看，可疑的行徑讓員警直覺有鬼，因此追上去將他攔下。楊男起先還說，自己只是要去市場買個菜回家煮午餐，沒做什麼壞事，但一看到員警準備用車籍系統查詢資料後，他就吞吞吐吐的坦誠，自己現在還有吸毒。

內埔分局新北勢派出員警日前執行巡邏勤務時，在河南巷口時看見楊男突然騎著機車加速離去，還不時回頭望向警方，鬼鬼祟祟的行徑讓員警立刻察覺異狀，因此立即追上去攔下詢問。對此，楊男起初表示，自己僅是去買菜準備回家煮中餐而已，沒做什麼壞事。

警方不相信他的說詞，同時也準備使用車籍系統查詢資料，但楊男見狀後卻一臉緊張，說話也開始吞吞吐吐，經警方不斷的詢問後，他才坦承自己目前仍吸食毒品，而警方也在他身上查獲2包二級毒品安非他命(分別0.42克、0.43克)，全案依違反毒品罪移送屏東地檢署偵辦。

▲▼ 吸毒犯　我只是買菜 。（圖／翻攝字屏東縣政府警察局官網）

內埔分局表示，新的一年將維持高強度的緝毒能量，並向上溯源追查毒品來源，落實執行政府安居緝毒專案，保障大眾生命財產安全，也呼籲各位民眾，身旁親朋好友如有施用毒品之情事，請立即撥打110或是與就近派出所聯繫，及時伸出援手，遠離毒品危害。

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關鍵字：吸毒,買菜,毒品

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