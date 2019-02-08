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哈日族注意! 東京奧運迎大批觀光客　日將把營業時間、免稅等標示統一

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▲▼東京奧運公布票價，網友直呼太貴。（圖／美聯社）

▲2020東京奧運。（圖／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著2020東京奧運和帕運會舉辦的時間愈來愈近，日本政府估計到時將會有大批外國遊客造訪日本，為了方便這些外國遊客看懂各地零售店提供的服務內容，日本政府計畫要和民間團體將合力推廣統一的服務標示

據《日經中文網》報導，為迎接2020東京奧運和帕運會，日本政府計畫要與民間團體合作，要求商家在店面張貼結合英文標示的統一指示圖，這種指示圖被稱為「象形圖」主要是希望藉此讓訪日的外國遊客能清楚該商家有提供哪些服務。

▲▼ 日本東京街景 。（圖／記者洪偵源攝）

▲日本政府估計旅日遊客在2020年將大幅增加。（圖／記者洪偵源攝）

因此近期日本的多語言翻譯呼叫中心收到較多關於免稅條件的諮詢，協會也因此重新製作了代表免稅條件的圖標，相關商家可以依照各自的需求從協會官網自行下載取用。除了有營業時間、免稅等項目外，還有投幣式自動存放櫃和快遞服務等相關服務的圖示，商家都可自行下載

訪日旅客數量在2018年首度突破3000萬人次，近幾年皆呈現成長趨勢，而據日本觀光廳2017年的調查顯示，訪日外國遊客最常遇到溝通障礙的場所中，餐飲和零售商家就佔了44％，因此為迎接2020東京奧運和帕運會的龐大觀光人潮，多語言支持協會正積極採取相關對策。

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關鍵字：日本,東京,2020東京奧運,帕運會,奧運,外國旅客,觀光客,服務標示

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