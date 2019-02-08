靠洗臉就能變漂亮！　食藥署：關鍵因素是水溫

▲食藥署指出，用「微涼水」洗臉能洗出好臉色。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者丘秝榕／綜合報導

天天洗臉看似小事一件，但若忽略小細節或清潔過度，反而可能洗傷門面！食藥署指出，其實洗臉要有好臉色，最好使用「微涼水」，且洗臉一天洗兩次就好，頻繁洗臉只能帶走肌膚表面淺層髒汙，無法改善青春痘問題，當洗完臉出現「緊繃感」時，就要注意是否因為過度清潔使皮膚受損。

食藥署表示，要正確洗臉，首先得打破「洗臉化粧品宣稱功能越多越好」、「洗完臉後乾乾緊緊的才是達到肌膚深度清潔」、「頻繁地洗臉就能改善青春痘問題」、或「使用偏方洗臉有意想不到的效果」等迷思。其實洗面乳最重要的功能就是清潔，這些洗面乳泡沫在肌膚上停留時間很短，過多「功能」無法有足夠的時間發揮效果，反而會造成肌膚負擔。

▲將洗面乳在手上搓出泡泡後，清潔臉部手的移動要「輕、慢、柔」。（圖／品牌提供）

此外，頻繁洗臉只能帶走肌膚表面的「淺層髒汙」，無法改善青春痘問題；當洗完臉感覺又緊又乾時，就要注意，可能已經過度清潔，可能導致肌膚的含水量降低，造成損傷。若使用偏方洗臉，往往無法確定實際效果，更有可能造成皮膚因刺激出現紅腫的情況。

洗臉動作簡單但也很不簡單！食藥署指出，其實洗臉首先要注意選購標示完整，適合自己膚質的洗面乳；洗臉的水溫，最好使用比肌膚溫度低的「微涼水」最適當，塗抹洗面乳時，應先擠在手掌中，利用搓揉使洗面乳變成泡沫或液狀型態後，再使用於臉部肌膚上，手部移動要「輕、慢、柔」，不要用力按壓，當確定臉部各處肌膚已清潔完成後，用清水將泡沫沖洗掉，不要讓洗面乳在臉上停留太久，洗臉每日早晚各1次就好，不要過度清潔反而傷了「臉面」。

另外，除了洗臉不要過量之外，食藥署提醒，不要「一直」吸油，因油性肌膚或T字部份容易泛油的朋友，千萬不要以頻繁洗臉的方式除油；若覺得T字部位出油時，用吸油面紙即可，過度清潔容易造成肌膚受損，其實早點睡、多喝水，就是最簡單的保養之道。