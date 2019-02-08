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好旅伴很珍貴！他列大8點勸：珍惜願意為你規劃旅程的人

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▲請珍惜還願意為你計劃旅程的人。（圖／劈柴喂馬走天下授權提供）

文、圖／劈柴喂馬走天下

今時今日如果還有人不辭辛苦地願意為你計劃行程，那請你務必要好好珍惜對方！要知道當搞手是多麼辛苦的一件事，卻一直被大眾所忽略，尤其是旅行搞手！當中所需要付出的汗水跟精力你試試去做一次你就知道了，別以為計劃旅程十分容易，也別不尊重對方的勞動成果，你的每一句感恩都會讓對方覺得值了，反而你的每一次黑臉就只會讓行程毀掉，甚至毀掉你們之間的關係。

01 | 找資料並不等於隨便 Google 一下

不知道為甚麼會有人認為計劃行程就等於上網在 Google 隨便搜一下，認為在這資訊那麼發達的現代，早有千千萬萬的前人可借鑒，不就是上網 Copy 一個行程單嗎？錯！大錯特錯！無疑網絡中的確有各種行程單，但並不是所有行程都適合你們，作為計劃者還得整理所搜尋到的資料，這完全就跟大學做 Project 一樣，並非易事！

02 | 需要貢獻自己大部分的私人時間

除了搜資料外，計劃者還需要查看旅館/景點/路線以及其他人的評價等等，大量的閱讀其實也很佔其私人時間，作為打工族的計劃者，在下班後得推掉一些娛樂項目，把自己的大部分私人時間貢獻給行程計劃，你可別以為隨便幾分鐘就可以把行程規劃出來！

03 | 剔除你不喜歡的項目

兩人或更多人一起旅行，其計劃比獨自旅行複雜多了，因為要考慮參旅者的口味，計劃者在綜合大家的口味時，不得不放棄一些自己喜歡的項目，去迎合大家，並且在篩選的時候也是一件耗時的工程，你也知道人多口雜，要滿足所有人，其實是不可能的。

04 | 預先支付不知是否可追回的款項

談錢傷感情，可往往負責計劃的搞手，就得先幫忙把旅館或機票及其他款項預付，然而若是遇到老鼠屎，那麼這些款項也許就追不回來了，這完全就是一場博弈！

05 | 大腦電腦化熟記各項行程

你説！別人幫你計劃旅程時，你捫心自問你有沒有好好看過？大部分人都沒有，人總是有惰性，一旦有人幫忙計劃了，就會把自己交給對方，自以為對方到了異地就可以跟當地人一樣會飛，可你知道嗎，其實他們也跟你一樣也許都是頭一次去而已，只不過他們在整理資料時，需要花超多時間幫各位打通任督二脈！

06 | 衣食住行樣樣無法落下

一次旅行不單單是去哪玩，還包含了衣食住行，吃甚麼住哪裡全都需要他們去瞭解，還要查地圖看看旅館是否在市中心，週邊是否危險，是否近地鐵站等，又有甚麼必吃的，其他人的反應又是否如宣傳般那麼好。其實一個計劃行程的人，就跟你們的保姆一樣，在旅途中他要事實都照顧你們，容易嗎？你説容易嗎？！

▲請珍惜還願意為你計劃旅程的人。（圖／劈柴喂馬走天下授權提供）

旅行搞手得來不易，若你在整個行程計劃中一點貢獻都沒有，那在旅途中就乖乖地聽話，別説這不好那不好，也別黑臉給對方看，因為你的每一句抱怨都會是在挑戰對方的忍耐力，一旦過度了你想挽回也挽回不了，還是努力當個好旅伴吧！

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《●作者劈柴喂馬走天下，背包客。本文由劈柴喂馬走天下授權刊登，請勿任意轉載》

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關鍵字：劈柴喂馬走天下,旅伴,旅行

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