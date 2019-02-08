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市長的口袋食堂　45家基隆美食林右昌報乎你知

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▲▼Casa Picasso是一家西班牙風味小館，吃美食還能看正濱漁港。。（圖／翻攝自Casa Picasso臉書粉專）

▲Casa Picasso是一家西班牙風味小館，吃美食還能看正濱漁港。（圖／翻攝自「Casa Picasso」臉書粉專）

政治中心／綜合報導

外地人常形容基隆人不會去廟口吃小吃，基隆人都有自己的口袋小吃名單，可能藏在巷弄或是攤販。在基隆土生土長的基隆市長林右昌最近出版「市長的口袋食堂」美食書，介紹45家基隆在地美食，他說基隆美食真的超多，出版第1本後，發現根本不夠，考慮再出版第2本、第3本。

在作者序中，林右昌提及，自己跟許多基隆長大的在地囝仔一樣，都在這個擁有深度及厚度的小吃天堂中滋養成長，「如果要找出代表台灣小吃特色的城市，南部是台南，而北部無疑就是基隆了」，基隆有許多獨步全台的特色小吃，吉古拉、大燒賣、大腸圈、營養三明治、泡泡冰、鼎邊趖等，且每一道菜的背後，都有深層的文化意涵，值得細細探索及品味。

▲▼暖暖小館的菜色之一京都子排。（圖／翻攝自「暖暖小館」臉書粉專）

▲京都子排，暖暖小館是林右昌口袋名單裡的風味餐廳。（圖／翻攝自「暖暖小館」臉書粉專）

林右昌將基隆美食細分為「風味餐廳」、「特色小吃」、「異國料理」、「咖啡輕食」、「美食區塊戀」五類。風味餐廳，林右昌推薦廣海食堂、蜀風小吃店、宣騰莊、暖暖小館、 築間幸福鍋物；特色小吃則是郭家巷頭粿仔湯、廣東汕頭牛肉店、正老牌咖哩麵、老三無刺虱目魚、阿本排骨燒賣、崁仔頂紅燒鰻羹、金龍肉羹、封神白斬雞、 春興水餃＋基隆區漁會、水產餃子館、曾家鍋貼、阿娟鍋貼早餐店、 媽祖宮阿玲家肉圓、女中肉圓、浮基仔香腸。

▲▼金龍肉羹。（圖／翻攝自「金龍肉羹」臉書粉專）

▲金龍肉羹是林右昌口袋名單裡的特色小吃。（圖／翻攝自「金龍肉羹」臉書粉專）

基隆的異國料理，林右昌推薦，Casa Picasso、華星牛排館、第34夜、擇食居酒屋、通通泰式風味小吃；咖啡輕食則是金豆咖啡品味迴廊、Eddie’s Cafe Et Tiramisu、丸角自轉生活咖啡、SOH Espresso Cafe、 貓小路Cafe、貓町咖啡、 Loka Cafe、Sr. Nio尼爾先生、舞麥窯。

美食區塊戀，林右昌推薦，仁愛市場、櫻壽司、福記小吃、甜蒔手作甜點、多好咖啡、正濱漁港、手工炭烤吉古拉、河豚很多、熊豆咖啡、孝三路、基隆孝三路大腸圈、遠東賴家水煎包、珍讚滷味。

▲▼第34夜是一家無國界料理，也是林右昌口袋名單裡的異國料理。（圖／翻攝自「第34夜」臉書粉專）

▲第34夜是一家無國界料理，也是林右昌口袋名單裡的異國料理。（圖／翻攝自「第34夜」臉書粉專）

同時，林右昌強調，基隆得天獨厚的地理位置，讓基隆擁有全台最鮮美的漁產，春夏有飛魚卵、鎖管、胭脂蝦、鯖魚、白帶魚，秋冬有黃金蟹、軟絲、煙仔虎、大明蝦、馬頭魚，其中鯖魚捕撈量佔全台七成，當然不能少的還有胭脂蝦、劍蝦及大明蝦這個基隆蝦三寶，蝦三寶有多夯？廣受大家喜愛的米其林一星餐廳鼎泰豐的蝦餃，用的正是基隆正濱漁港拖網漁船所捕的劍蝦。

林右昌認為，吃美食可以療癒人心、看美景可以讓人放鬆心情，在基隆，張開雙臂可以擁抱大海、迎著海風可享有美景，到和平島觀日出、到潮境賞落日，歡迎大家來到基隆這個人文之都、甜蜜之都及美食之都，大快朵頤。

▲基隆孝三路大腸圈也是林右昌的口袋名單，他還到店裡體驗當一日店員。

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關鍵字：基隆,美食,林右昌

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