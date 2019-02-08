「爸爸、媽媽、Alexa！」　語音助理可助幼童建立社交能力

▲亞馬遜語音助理Alexa。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

「爸爸、媽媽、貓咪、Alexa」這是1歲半的卡麥隆（Cameron）最先認識的4個單字。

Alexa是美國電商亞馬遜推出智慧語音助理，根據統計，全美至少有3600萬人正在使用語音助理。而這些科技產品在愛用族群約在25至35歲，這群人除了是早期採用者以外，另一個身份則是年輕父母，他的孩子多半會跟著這些語音助理一起長大。

那麼Alexa會如何影響孩子呢？會讓孩子不善交際、懶惰或是孤僻嗎？麻省理工學院做了一項研究，結果發現，大部分的孩子不了解何謂「人工智慧」，這些孩子認為Alexa是很厲害的機器人，住在家裡，但不是人類。他們認為Alexa有情緒，會感到開心、難過，如果Alexa不在，孩子也會感到不開心。這項研究也證實，這些孩子把語音助理人格化，他們認為Alexa是非常友善可信任的。

研究也指出，Alexa可以幫助建立孩子的語言及社交能力。當他們跟Alexa說話時，發現Alexa聽不懂，就會試著調整自己的話，或是放慢速度，他們會自己想辦法用Alexa可以聽懂的方式來溝通。這可以讓孩子學習如何和不同理解能力的人，用不同的方式來溝通。

家長總是害怕孩子會過度依賴智慧科技，或是使用成癮，但對於這些新世代的數位原住民（Digital native）來說，這些智慧科技早就是日常生活的一部份，相較於大人，他們更不容易被科技產品分心。目前智慧語音助理問世才不過幾年，隨著人工智慧繼續發展，智慧語音助理更加擬人化後，或許又會帶來更多不同面向的影響。