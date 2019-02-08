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首次外銷國產設備！日本計畫向菲律賓出口FPS-3防空雷達

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▲▼日本航空自衛隊J/FPS-2雷達。（圖／翻攝自維基百科）

▲日本航空自衛隊J/FPS-2雷達。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

日本當局近期正在討論向菲律賓出口FPS-3型路基警戒管制雷達，雖然這款設備是航空自衛隊自1991年起就開始使用的老型號，但日方仍積極地針對菲律賓需求進行改良，並降低成本爭取外銷訂單，預計定價約為10億日圓（約新台幣2.7億元）至20億日圓（約新台幣5.4億元）間，如果契約順利簽定，這將是日本國產防禦裝備首次軍售至海外。

據《海峽時報》（The Straits Times）報導，日本認為菲律賓是一個重要的安全夥伴，因此提供部分軍事技術和國防設備，甚至參與馬尼拉的軍事交流，想藉此拉攏菲國一同平衡中國在南海的勢力；菲律賓近期也有意向日本進口改良過的FPS-3型雷達，提升探測和追踪他國戰鬥機的能力，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）已證實這項消息。

報導指出，日本2018年3月向菲律賓海軍無償轉讓了海上自衛隊的TC-90教練機，在同年6月的日菲防長會議上，雙方也針對日方向菲國空軍無償轉讓陸上自衛隊的UH-1H直升機的零部件達成協議；雖然日本在2014年通過「防衛裝備轉移三原則」，但至今仍未成功向他國出口國產防衛裝備

除了日本有意軍售設備外，美國和以色列也打算向菲律賓推銷軍事雷達，菲國政府打算對比各國方案後，最快在2019年確定訂單賣家。不過日本在軍售訂單上屢屢受挫，例如在爭取向澳洲出口新型潛艇時，卻在最後敗給法國；另外，日本對英國出口P-1巡邏機的計劃也泡湯，出口泰國空軍的防空雷達訂單也被西班牙企業贏走。

▼日本與菲律賓近期軍事交流逐漸頻繁。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本與菲律賓近期軍事交流逐漸頻繁。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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