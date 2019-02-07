快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜！下期上看2.1億元　28人抱走百萬紅包

▲大樂透春節加碼人氣旺，各地投注站都出現排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

大年初三(2/7)開獎結果揭曉，大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金1.37億元累積至下期，大年初四（2/8）頭獎預估上看2.1億元；貳獎開出2注，每注各得獎金267萬元。本日開獎的威力彩頭獎、貳獎均未開出，台彩預估下週一開工日（2/11）頭獎上看3.5億元。

大樂透第108000016期中獎號碼，由小而大依序為：07、21、29、33、40、41，特別號08。春節大紅包獎號由小至大依序則為：01、05、11、21、22、25、27、30、37。

春節百萬大紅包部分，本期共開出33組，其中28組為一人獨得，每名幸運兒均獨得獎金100萬元，4組為2注均分，每人各得50萬元獎金，1組由4人均分，每人分得獎金25萬元。

本期共40家投注站開出春節大紅包獎項，其中花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」曾於105年開出2.5億元的大樂透頭獎，103至107年共有5次春節大紅包的開出紀錄，今年2/3和今天也各開出一注春節大紅包，目前累計開出注數已達7次，與「積財庫彩券行」併列花蓮市最會開春節大紅包的投注站。

另外，新北市板橋區的「億金彩券行」以及嘉義縣民雄鄉的「富隆彩券行」今天晚上雙雙開出今年春節的第二注春節大紅包獎項，可謂好運連連；苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」自104年以來共開出3次春節大紅包獎項，今天再添一筆，累計已開出4注。

依台彩最新統計結果，大樂透春節大紅包到今天晚上累計開出215組，總計已有173位幸運民眾獨得100萬元的大紅包，目前尚餘145組100萬元待送出，明天（2/8；大年初四）開獎的大樂透頭獎上看2.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項。