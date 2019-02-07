內褲穿20年也不換！金融海嘯慘賠數千萬　男星：股市落賽還有定存、保險

圖文／鏡週刊

「我這輩子理財，在演藝圈內大家給我正面肯定，但其實我也是藉由很多次失敗跟跌倒，才累積出經驗的。」侯昌明笑說，他年輕時跟會被倒會，跟朋友做生意被騙錢，買基金也虧過，買股票更曾大賠8位數！

侯昌明是演藝圈內知名的省錢一哥，太太曾雅蘭就爆料，他可以為了省錢吃過期泡麵，內褲穿20年也捨不得換，這般從小處省錢是侯昌明的習慣，而投資理財更是他在行的事。

侯昌明最為人津津樂道的是他投資台股的眼光，例如中國市場剛崛起時，他看好中概股是主流，在2009年6月開始買進股價70元附近的裕日車，一路買到100元，後來因為該公司中國區的負責人異動，他持有近5年漂亮出場在300元；甚至更早之前，智慧型手機剛風靡時，他也曾經是宏達電的股東，2005年從股價200多元開始敲進，分批買到380元，短短1年時間不到，賣在500元出場。

「買宏達電的經驗太深刻了，我前後手上有10張，曾經帳上賺100萬元，碰、碰幾根跌停板馬上回到我的成本，還好後來又漲到520元，我看上頭賣壓太大先落袋為安。」侯昌明謙虛地說，像他這樣的散戶，永遠不知道股價要漲或跌，「我只知道公司本質若還不錯，可繼續抱著，除非它有變化。」

「以前我戶頭裡沒多少現金，全都丟到股市裡賺賺虧虧，追高殺低做過，聽小道消息也幹過。」侯昌明這般理財，新婚時就讓曾雅蘭睡不著覺，「2008年金融海嘯時，我恐慌死了，短短1個月帳上縮水的資產，都不曉得要賺幾年！」

好在侯昌明趕緊檢視持股，汰換掉中小型電子股，改買股價同樣下殺的大型電子股，「我知道政府護盤絕對買大型股，幸好之後1年指數反彈，8位數虧損也跟著回來了。」侯昌明苦笑，股市「落屎」（台語拉肚子）讓他學會要做資產配置。

如今他買股用長線替代短線，並且保留一定的現金，尤其早已做好保險規劃，有股票股息、有美元保單還本的現金流，就算演藝事業不穩定，他也完全不受影響，「短線是銀，長線才是金。」這是侯昌明股海浮沉的心得。



更多鏡週刊報導

【省錢一哥理財術】小學存錢比賽拿獎狀 他看別人跟19個會才開竅

【省錢一哥理財術】兒子以為錢從天降 星爸訓「你是土地公啊？」

【省錢一哥理財術】28歲拚到胃潰瘍 中年男星領悟這招不瞎忙