小資族告別月光　理財3秘招小錢變大錢

▲小資族善用理財理財工具、並且穩定不慌亂地投資，可以小錢變大錢（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

金豬年到，小資族不論在年前領到年終獎金、尾牙中獎獎金還是過年收到的紅包，對於小資來說都是「進補」，第一銀行表示，要正確的投資方式投資，才能讓「小錢」變「大錢」。

一，年情即是本錢不假，長線投資累積財富：多是指剛進入社會不久的年輕族群，資產相對有限，可投資的資金並不太多，但年輕就是本錢，可承受的風險較高，同時擁有較長的時間以創造複利效果的優勢。

二，雞蛋不放一籃，多元投資降低風險：凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，2019年不確定因素很多，小資族投資首重風險控管，切記重點不在追求短線速利，而是如何保留資金流動性、並擁有固定收益。

張冠雄建議，建議可將短線資金配置於保本及利息收入，至於中長線資金則可逐步布局債券型或股債平衡型基金，以有效管控波動風險。一銀提醒，只要掌握「多元分散、長期投資」的基本觀念，就能降低投資風險，讓本錢積少成多，進而獲取穩定報酬，累積可觀的財富。

▲小資族穩定的理財，告別月光光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

三，定期定額，懶人投資術，不用擔心價位問題：由於2019金豬年全球經濟金融環境充滿複雜的變數，歐美央行貨幣緊縮政策、美中貿易戰爭及地緣政治風險，都會使得市場波動加劇，一銀建議，市場動盪也為小資族提供逢低進場的布局機會，可利用「定期定額」的投資策略，心態上宜放長眼光，在市場出現恐慌性拋售時持續扣款，甚至加碼部位，買入優質而價格便宜的基金，並作好資金及風險控管，相信當市場回暖之際，在金豬年「喜從豬來、豬肥人富」，迅速累積人生第一桶金。