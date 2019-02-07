全球經濟、美升息趨緩　黃金上看1400美元

▲美升息偏鴿，推升黃金價格，年底前上看1400美元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

近期黃金氣勢高漲，甚至每盎司站上了1300美元，各投資銀行也紛紛調漲了目標價，元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美國聯準會（FED）鴿派態度造成美元走弱、提振基本金屬表現，黃金扮演重要一角，建議可以分批佈局。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，世界銀行在最新發布的全球經濟展望報告中以天色漸暗、風暴將至來形容，並表示2019年全球經濟前景趨於黯淡、且經濟增長低於預期的風險正在增大。主要風險包括貨幣寬鬆政策退場、貿易糾紛升級、全球利率攀升、匯率波動，以及愈來愈頻繁的天氣異常事件等。

聯準會公布經濟褐皮書亦顯示許多地區樂觀程度降低，CME FedWatch Tool透露市場預期今年升息機率不及2成。但是落後於景氣循環的物價又可能受到薪資增長及關稅壁壘之帶動，實質利率（名目利率-通貨膨脹率）將有小幅走低空間，將有助於支撐黃金下檔空間有限。

此外，在減稅紅利淡化的情況下，經濟學家預美國2019年經濟成長率將是已開發國家中減幅較大者，經濟成長相對弱勢以及暫停升息的期待，可望改變強勢美元格局，亦有助於黃金擺脫美元估值壓力，展現生機。

▲投資銀行紛紛看好黃金價格，認為極有機會表現，目標價上看1400美元。 （圖／達志／示意圖）

國際投行也是紛紛看好今年黃金的表現，J.P. Morgan年底目標價上看1405美元，而高盛發表的報告中將未來一年目標價從1325美元大幅上調到1425美元，建議投資人在考慮今年的投資布局時，千萬不要忘了把黃金納入投資的一環。不過自2018年11月中旬以來的強勢仰角上攻1300美元的過程不見任何停頓，一個半月金價累積漲幅近8%，而1300美元以上之心理壓力沉重，短線投資人需留意漲多回檔的風險，黃金ETF投資建議以分批佈局為宜。

而聯準會鴿派態度造成美元走弱、提振基本金屬表現，LME 3個月期遠匯銅價週線上漲1.87%。聯準會會後聲明刪除進一步逐步升息是合適的措辭，及強調對未來的資產負債表縮減行動保持靈活性，鴿派發言推升金價走升。