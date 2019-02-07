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搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

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▲南僑集團會長陳飛龍最懷念的一道菜「甲魚燉湯」，滋味是潤補、是回憶、更是媽媽的溫暖。（圖／記者季相儒攝）

▲南僑集團會長陳飛龍最懷念的一道菜「甲魚燉湯」，滋味是潤補、是回憶、更是媽媽的溫暖。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

「貨出去，人進來！」高雄市長韓國瑜主打經濟牌，讓高雄觀光業重啟生機，南僑集團會長陳飛龍也看旺高雄的觀光商機，打算在旗津等景區開設餐飲新品牌，主打的就是從古至今素有「美食五味肉」之稱的甲魚。

韓國瑜當選高雄市長後，企業看好陸客回流商機，包括鳳梨酥大廠維格餅家、伴手禮業者寶得利旗下的禮輝食品，都宣佈將南下高雄設立觀光工廠，食品業則以南僑集團為代表，旗下餐飲事業有望「南漂」搶攻觀光商機。

▲ 旗津渡輪。（圖／輪船公司提供）

▲高雄市長韓國瑜打出經濟牌，讓企業大老們紛紛看好高雄的觀光發展，南僑集團會長陳飛龍也盛讚旗津的觀光潛力。（圖／輪船公司提供）

陳飛龍是企業界著名的美食家、老饕，集團旗下的點水樓、潮江燕等餐廳，流傳民間的知名菜色，片皮鴨、潮州炒米粉、小籠包、東坡肉等，全都是令人垂涎的知名菜色。

問及愛吃、懂吃又會推廣美食的陳飛龍，最愛哪一味？「只要嚐一口甲魚燉湯，腦海立即浮現四○年代上海姚主教路上的記憶，想起媽媽關愛我的味道。」陳飛龍彷彿進入時光隧道，想念著媽媽的手路菜。

南僑集團旗下開設點水樓、潮江燕等餐飲品牌。圖為點水樓招牌的小籠包。(圖／取自點水樓臉書)

▲南僑集團旗下開設點水樓、潮江燕等餐飲品牌。圖為點水樓招牌的小籠包。(圖／取自點水樓臉書)

陳飛龍表示，甲魚的美味不是他一人之想，確實是亞洲華人的珍饈之一。資料顯示，大陸人一年要吃下五億隻甲魚，相當於「兩個大陸人中就有一個一年要吃一隻。」其中，從台灣外銷大陸的三億顆甲魚蛋占大宗，「這一定有市場。」

「本草綱目」記載，鱉肉有滋陰補腎，清熱消瘀，健脾健胃等多種功效。甲魚有高度營養價值，鱉血消腫平肝火，鱉肉補中益氣，鱉卵治久痢，鱉頭治脫肛。在陳飛龍的眼裡，「甲魚無一不是寶」。

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關鍵字：高雄,韓國瑜,觀光,南僑,陳飛龍

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