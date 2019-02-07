財神爺到！新北彩券行3天開2個百萬得主當場嗨翻

▲民眾新年瘋刮刮樂。（示意圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

新年全台瘋刮刮樂，台彩今年祭出「2,000萬超級紅包」祭出高額獎金與賓士車，讓許多喜愛簡單刺激的民眾試試手氣。新北「 飛來鑫彩券行」三天內刮出兩個百萬大獎。

飛來鑫彩券行店員鍾雅玲表示，首先是2月4日有對年輕夫妻，男生人高馬大，而女生相當有氣質所以很有印象，這對夫妻一共買了四張帶回去刮，當下也特別交代他們如果有刮到大獎記得通知她，結果不過1小時，這對夫妻就回到店裡，他們對店員點頭微笑後，就把中百萬的刮刮樂讓店員拿去影印。

第二位刮出大獎的是一位約40歲的女性熟客，她一開始先買了編號15號的刮刮樂，中了1,000塊，這時候店員推薦她號碼可以挑大的，因為號碼大的目前大獎開不多，所以可能會有不錯的獎，於是這位熟客就再挑了14號，一刮就開心大叫說刮到10萬，沒想到太興奮還少數一個0，結果經店員確認後，才確認她是中了100萬！據店員表示，這位熟客興奮的在店裡又叫又跳，立刻包個紅包感謝她。鍾雅玲說：「才短短三天已經開出兩個百萬大獎，感覺今年店裡有機會開出3個百萬獎項，連中兩張讓客人們都相當期待自己是下一個幸運兒。」

台彩表示，「2,000萬超級紅包」共有3個2,000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至昨（2/6）日為止已刮出1個2,000萬頭獎、2個200萬加賓士車、50個100萬，彩迷們還有很多機會可以力拼發財夢。