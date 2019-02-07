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中鋼搶攻新南向大打「混血牌」　和日企聯姻大降投資風險

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▲中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，中鋼將延至今年三月再召開第二季廠盤會議，為其開盤史上首度延後廠盤會議。（圖／中鋼提供）

▲中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，中鋼將延至今年三月再召開第二季廠盤會議，為其開盤史上首度延後廠盤會議。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

去年鋼市表現價量齊揚，挹注鋼鐵業營運表現亮眼。中鋼集團2018年營收達首度突破4千億元大關，重要推手來自中鋼董事長翁朝棟的國際化策略，攜手亞洲第三大的日本新日鐵住金公司搶攻越南市場，積極佈局亞洲以強化海外拓銷，推升中鋼去年營收創歷年新高紀錄。

為掌握亞洲鋼鐵市場高速成長的機會，中鋼近年全力推動「新亞計劃」，翁朝棟進一步解釋，主要往鋼材成長需求較高的新興亞洲國家，例如越南、馬來西亞、印度等國進行投資，以強化海外拓銷的實力。

▲中鋼集團2018年合併營收達4006.65億元，不僅較上一年度成長15%，更是首度突破4千億元大關，創歷年新高紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲中鋼集團2018年合併營收達4006.65億元，不僅較上一年度成長15%，更是首度突破4千億元大關，創歷年新高紀錄。（圖／記者李毓康攝）

全球鋼鐵產能過剩，讓鋼鐵業變成艱困行業，「台灣的土地不大，內需市場也不是很大，長不出大樹，所以我們必須要借用別人的土地，也就是市場，才能讓小樹長得又高又壯。」翁朝棟說。

以越南市場為例，中鋼選擇與亞洲第三大的日本新日鐵住金公司合作，成立中鋼住金越南公司（CSVC），因為與日本企業「聯姻」混入日系血統，可透過日本和越南有邦交的優勢，不僅大幅降低海外投資的政治風險，更能借力使力拓展越南市場。

▲中鋼選擇與亞洲第三大的日本新日鐵住金公司合作，成立中鋼住金越南公司（CSVC），拓展越南市場。（圖／中鋼提供）

▲中鋼選擇與亞洲第三大的日本新日鐵住金公司合作，成立中鋼住金越南公司（CSVC），拓展越南市場。（圖／中鋼提供）

展望後市，中鋼主管表示，鋼市延續多季榮景，但美中貿易戰為最大變數，不僅世界景氣受到影響，大陸車市等表現亦有受壓，外界仍密切關注美中談判進度，目前外界對雙方釋出訊息均屬正面解讀，大陸鋼市也有止跌訊息，預估鋼市在第二季可望反彈。

依據世界鋼協最新預測，今年國際鋼鐵需求仍將處於上坡路，惟成長幅度將有收歛；另外，依據OECD報告，2020年前全球將有約5200萬公噸的新增在建產能，以及3900萬公噸的新增規劃產能陸續投產，加上東南亞可能將有約1600萬公噸產能釋出，是否造成鋼價波動值得關注。

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關鍵字：美中貿易戰,中鋼,離岸風電,翁朝棟

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