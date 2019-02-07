　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲今年新年彩券、刮刮樂買氣旺（資料照片／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

過年期間許多人會買彩券來試運氣，昨（2/6）日大樂透全台槓龜，今日頭獎累積上看1.4億元，台彩表示春節期間加碼總共要開出 360 組 100 萬元新春大紅包，截至目前為止已經開出 182 組，還有 178 組的中獎機會，對中其中六個號碼就有 100 萬元新春大紅包。

台彩晚間開出第108000015期中獎號碼，依序為：17、23、28、29、32、39，特別號12。春節大紅包獎號：09、13、21、23、26、32、38、42、49。台彩總經理蔡國基表示，今年春節總共加碼8億元，最受民眾喜愛的「大樂透」天天開獎，每期頭獎保證1億元，且「大樂透」每期會加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。本期共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得100萬獎金，還有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元，另有一組為3注均分，每人分得33萬3333元。

而今年最旺的彩券行莫過於苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包，高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、台南市新化區的「雨生財彩券行」也都開出兩注春節大紅包。而台北士林著名的「飛來發彩券行」昨日也開出一注百萬紅包，歷年累積已經開出7注大紅包。

此外不只大樂透，今（2/7）日連槓兩期的威力彩頭獎預估上看3.1億元，初五開獎的大福彩頭獎則上看2.1億元，民眾仍有不少一嘗億萬富翁的機會。

ET快訊
31年血腥懸案！名古屋孕婦遭「剖腹取嬰」　子宮塞電話+鑰匙圈
一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　看完全清醒了

關鍵字：大樂透,威力彩,紅包,開獎

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三重投資效益

中鋼搶攻新南向大打「混血牌」　和日企聯姻大降投資風險

財神爺到！新北彩券行3天開2個百萬得主當場嗨翻

科技廠走藝術風　林百里讓廣達大廳像畫廊

大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

年後想轉職面試穿搭大公開　讓你錄取率倍增贏在起跑點

求職必看！講話含滷蛋就掰了　專家教你5面試技巧還能談出好薪情

嫌棄愛迪達、Nike太花俏　職業球員退休創Allbirds造就14億新時尚

台積電3奈米環評過關　受惠設備廠金豬年開始上工

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三重投資效益

中鋼搶攻新南向大打「混血牌」　和日企聯姻大降投資風險

財神爺到！新北彩券行3天開2個百萬得主當場嗨翻

科技廠走藝術風　林百里讓廣達大廳像畫廊

大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

年後想轉職面試穿搭大公開　讓你錄取率倍增贏在起跑點

求職必看！講話含滷蛋就掰了　專家教你5面試技巧還能談出好薪情

嫌棄愛迪達、Nike太花俏　職業球員退休創Allbirds造就14億新時尚

台積電3奈米環評過關　受惠設備廠金豬年開始上工

許瑋甯的正面愛情觀！5句話揮別低潮走向幸福「跟過去告別是必然的路」

「光南大批發」勾回憶！她曝2必買神物…網淚：逝去的青春

懷孕6周心痛流產　她就醫卻診斷罹癌已5年：奇蹟救了我

不滿診所服務留言「槍擊後，下一個就是妳」　男遭判拘役30天

過年胖成豬公又便祕？3點助消化...營養師最推水果、飲料曝

中路重劃區 買氣白熱化

搶搭韓流商機　南僑會長陳飛龍靠甲魚看旺高雄觀光

只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三重投資效益

陸推新版個稅法　陸委會：注意隱藏風險

「身為一個臨時工，身上有鏈鋸很正常」毒蟲盜伐扁柏GG

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

財經熱門新聞

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB..

即／大樂透初二「1億頭獎」號碼..

曾馨瑩第四胎將迎「男豬寶寶」

職業球員退休創業　造就14億運..

影／智力停留在7歲　54歲憨兒..

拿到紅包了！要定期定額投資還是..

台積電3奈米過環評　設備廠豬年..

國中畢業撐起31兆金融集團　銀..

鴻海富士康打工妹連上6年夜班變..

東區大房東起底　這些店都是他的

大樂透昨全台槓龜威力彩今拼3...

求職必看5技巧　講話含滷蛋就掰..

這樣做超加分！面試好感度妝髮大..

台彩：還有206組百萬大紅包待..

更多熱門

相關新聞

即／初二大樂透槓龜！下期頭獎上看1.4億元

今日2月6日大樂透頭獎未開出。大樂透下期（2/7；初三）預估銷售3億元，頭獎累積金額預估為上看1.4億元。

即／大樂透初二「1億頭獎」號碼出爐！

保夾120元許願台！他打開「驚見4字」崩潰

怕把紅包賠光嗎？債券型ETF抗震又能分散風險

他大年初一為2.7萬紅包輕生

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面