大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

▲今年新年彩券、刮刮樂買氣旺（資料照片／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

過年期間許多人會買彩券來試運氣，昨（2/6）日大樂透全台槓龜，今日頭獎累積上看1.4億元，台彩表示春節期間加碼總共要開出 360 組 100 萬元新春大紅包，截至目前為止已經開出 182 組，還有 178 組的中獎機會，對中其中六個號碼就有 100 萬元新春大紅包。

台彩晚間開出第108000015期中獎號碼，依序為：17、23、28、29、32、39，特別號12。春節大紅包獎號：09、13、21、23、26、32、38、42、49。台彩總經理蔡國基表示，今年春節總共加碼8億元，最受民眾喜愛的「大樂透」天天開獎，每期頭獎保證1億元，且「大樂透」每期會加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。本期共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得100萬獎金，還有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元，另有一組為3注均分，每人分得33萬3333元。

而今年最旺的彩券行莫過於苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包，高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」、台南市新化區的「雨生財彩券行」也都開出兩注春節大紅包。而台北士林著名的「飛來發彩券行」昨日也開出一注百萬紅包，歷年累積已經開出7注大紅包。

此外不只大樂透，今（2/7）日連槓兩期的威力彩頭獎預估上看3.1億元，初五開獎的大福彩頭獎則上看2.1億元，民眾仍有不少一嘗億萬富翁的機會。