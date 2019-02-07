小資族必看！達人教你股票抽籤秘訣　年後幫自己加薪



▲小資族年後想加薪，可以透過股票抽籤來試試手氣。（示意圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

過年發現紅包、年終不夠用？年後有沒有什麼短期就可以賺錢的投資方式？除非中樂透、刮刮樂中大獎，否則天下沒有白吃的午餐！而想要靠投資賺快錢，不是風險高就是詐騙，但有一種方法是，有機會以小搏大，那就是「股票申購」，簡單來說就是股票抽籤！

因為公司在經營的過程若有資金上的需求，可選擇將「股票上市或上櫃」以募集資金，稱為首次公開發行股票（Initial Public Offerings，簡稱IPO），若是已經上市櫃的股票，則可以辦理 現金增資來籌措資金。

而不論是上市上櫃還是增資，都必須要有「價差」才會吸引投資人申購，因此證券承銷商會訂一個低於市價的承銷價（申購價）開放申購；而抽股票不是100%穩賺不賠，但還是有機會小賠大賺，長期累計下來應該會有好結果。若小資族想年後加薪，不是只要靠運氣抽中股票就好，達人教你以下4點抽股票訣竅：

秘訣1》沒把握不要抽未上市的股票

要注意發行市場的資訊，有可能「初上市／櫃」或「上市／櫃增資」的股票，前者的股票前五日沒有漲跌幅限制，有可能會有爆炸性的成長，或災難性的下跌，因此沒把握的話，還是建議小心別抽未上市櫃股票，否則到時候領取到實體股票，還未賺到前就先賠錢了。

秘訣2》注意撥券日

須注意普通股票的撥券日大約是抽籤後10天內，若看到撥券日長達一個月的，應該就是「特別股」。但特別股因特性類似債券，不會有像普通股一樣高額溢價差，可能不符合抽股票賺價差的期待。

秘訣3》溢價有超過10%再抽

若想拉高抽籤勝率，建議可選擇溢價至少10%以上的股票，可有效降低抽到反而賠錢的狀況發生。如果近三個月大盤指數明顯呈現向下空頭趨勢的話，也可拉高溢價至15%或20%再抽，會更安全。

秘訣4》賺到申購溢價差就賣掉

大家都知道，股市未來的漲跌很難預測，何況小資族抽股票大多是為了賺價差，若沒有任何分析判斷方法，長抱抽籤得來的股票，到最後賠錢的機率大多會大於賺錢，倒不如在開盤上漲時直接賣出，只要賺到申購溢價差就好。