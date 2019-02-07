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只能傻傻存股何時才能有錢！存股加出借讓你一次擁有三重投資效益

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小資女示意圖。（圖／記者陳亭伃攝）
▲許多小資族每個月都有紀律存股，但依舊煩惱沒有多餘的錢運用。（圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

自從開放定期定額買股後，小資族存股就方便許多，許多理財專家也都鼓勵提倡年輕人應該趁早就開始紀律存股，累積資產；但一定有很多人煩惱：只能傻傻存股何時才能有錢？若是需要用錢，遇到不錯的投資標的，又不能把辛苦存的股票賣掉，到底要如何增加收入？

其實大家都知道，年輕族群在還沒有太多資產的時候，透過「定期定額存股」就是簡單方便理財工具，用簡單的存股理財存下第一桶金，定期定額買股與時間複利的加乘效果，可以讓小錢累積成大財富。但很多人也發現，一直傻傻存股好像短時間並沒有看到什麼效果，若有好的投資標的，要怎麼增加投資效益？

凱基證券表示，存股的人有福了！體恤存股族並沒有太多資金去作額外的運用，現在推出「存股+出借」服務，也就是說，投資人在存股期間可將持有股票做出借，賺取額外出借收入，活化閒置股票部位，同時擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收入的三重投資效益。

例如定期定額投資台灣五十ETF（0050），若在成立初期就每月定期投入1萬元，至今可以累積出345萬，年化投報率大約6%-7%，但因定期定額是作長期的投資，並不會建議輕易的將股票賣出；因此，想活化閒置的股票，身上沒有足夠的錢，這時候可以利用手上的股票做出借，額外賺取收入，再加上原本就有個股息股利，就足夠在應急的時刻派上用場。

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關鍵字：存股,股票出借,股票,投資建議,台股

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