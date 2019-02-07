科技廠走藝術風　林百里讓廣達大廳像畫廊

▲廣達董事長林百里熱愛藝術。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

「我的財富我都不很清楚，但我有多少張畫，聽過什麼音樂、戲劇，都變成我個人『美的存款』。我美的存款很多﹗」這是廣達董事長林百里曾的座右銘。

廣達今年邁入31周年，日前尾牙以「廣達30+」為主題，但林百里雖然是科技人，但他對藝術的熱衷卻從未停歇。

因為堅持「文化均富」的理念，廣達從2004年至今，每年都舉辦《游於藝》計畫，讓藝術展覽走入校園、實踐藝術教育，至今已累計2074巡迴場次、335萬人次。

▼廣達林口總部一樓有現代藝術家張立人的「模型社區」作品。（圖／記者周康玉攝）

林百里愛好藝術，多年前還會為自家基金會的藝術活動站台，近年來已經較少出席；然而林百里在收藏市場中，是人民幣億元級的收藏家。

林百里收藏種類多樣，書法、字畫、國畫、文玩、雅石、黃花梨家具、汝窯等，他都曾以高價入手過。但林百里不是每一次都是帶回他私宅的典藏，有時會透過拍賣「捐款」，同時也推動這些藝品的市場價值。

不只透過文教基金會做藝術推廣，林百里也將廣達林口總部的一樓打造成藝術走廊，不僅有傳統、也有現代。七年級的藝術家張立人的作品「模型社區」就在廣達總部走廊占據一席之地。

對於上千億的收藏品，林百里不眷戀，他曾說「我只是這些畫的保管者，這些藝術品應該一代一代傳下去。」

▼廣達林口總部一樓大廳有如藝術走廊。（圖／記者周康玉攝，下同）

