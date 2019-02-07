年後想轉職面試穿搭大公開　讓你錄取率倍增贏在起跑點

▲年後轉職旺季，掌握面試第一眼的黃金21秒，包準讓求職者錄取率馬上倍增。（示意圖，圖／CFP，下同）

記者紀佳妘／台北報導

年後轉職即將拉開序幕，有計畫出走的人勢必開始準備投履歷，不過求職者的談吐表現自信、裝扮得宜才能在面試時給人留下好印象，事實上面試第一眼的關鍵21秒，往往決定面試官對你的好感度，快來看彩妝造型師Hanny教大家面試4大提升好感度的關鍵。

1、清新妝容要訣

無論是職場菜鳥或是想跳槽的老鳥，多數人認為化妝是一種禮貌，但要特別提醒面試時戴著誇張假睫毛、頂著大濃妝，有可能為面試大扣分，因此Hanny建議，面試妝容可使用咖啡色或灰色的眼線筆取代黑色眼線筆，讓眼神更柔和。

底妝以不厚重為主，依據自己膚色選擇底妝，避免太白或太深的色號，以免妝容看起來不自然，最後腮紅可以打圓方式上妝，看起來會更有親和甜美感。

2、面試必勝髮型

接到面試通知後，除了穿著之外，頭髮究竟怎麼處理才不失了儀態。以男生來說，不管髮型偏長或短，都要以乾淨、整齊為重點，必要時，也可利用髮臘抓出固定不毛躁的造型。

至於女生部分，若面試內勤人員的職位，可綁一個清新的公主頭或是簡單的馬尾，顯示親和力；面試業務類的工作，則以俐落的髮型，塑造專業自信的形象。

3、服裝儀容這樣穿

一般的上班族掌握「儀容端正、正式服裝」的面試穿搭技巧，選擇中性色彩的服裝最為穩當。此外，針對不同的職務需求，女性可以透過服裝小配件；例如：領巾、別針等，創造個人形象；男性可透過領帶及襯衫加上皮鞋的搭配，展現符合工作需求的品味。

4、NG穿搭切記不能犯

面試者時的穿搭最好能以「簡單」為原則，但仍不可太過運動休閒，切忌穿著T恤、球鞋、涼鞋或是太高的高跟鞋，同時也該避免穿露腳趾的鞋子，以免讓面試官留下不好的第一印象。求職者要清楚面試的工作屬性，才不會第一時間在服裝上就出現錯誤，進而能充分展現自己的特色，讓人留下好的第一印象。