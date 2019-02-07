求職必看！講話含滷蛋就掰了　專家教你5面試技巧還能談出好薪情

▲求職者想在茫茫人海中脫穎而出，5大面試技巧不可不知，還能談出好「薪情」。（圖／視覺中國，下同）

記者紀佳妘／台北報導

又到了年後轉職潮，許多人都會趁機換工作，不過如何在茫茫人海中脫穎而出，找到嚮往的工作，儘管就業環境競爭激烈，不過還是得硬著頭皮向前衝，讓面試主管留下深刻的印象，專家教你5大面試技巧，以免陷入說話含滷蛋的窘境，一舉成功獲得職缺的機會。

‧自我介紹決戰60秒

不少企業都喜歡用一分鐘自我介紹的方式來挑選人才，在短短60秒的時間充分展現自己，成了面試成敗關鍵所在。yes123求職網發言人楊宗斌建議，「優點」偏重於「工作態度」的展現，像是責任感、穩定性、抗壓性以及配合度，也因為這些優點，曾有過什麼職場表現；相較下，針對「缺點」部份，不用實問虛答，可以誠實回應，但要緊接著表明目前有哪些改善進度。

‧為什麼想來本公司應徵？

「為什麼想來我們公司？」已成為面試最常見的問題，若回答「想來這邊學習」，就有可能變成扣分的答案，因此楊宗斌說，求職者直接點出過往職場經驗與應徵職務的關係，以及能替應徵企業帶來什麼樣的營運效益，甚至也可補充嚮往公司哪些企業文化以及未來產品發展與個人職涯的關係。

‧面試該如何回答優、缺點？

面試官經常會問簡單說一下優點和缺點，但這題的關鍵在於缺點，而不是優點；楊宗斌指出，進一步說明自己過去職場的「具體數據表現」，例如專案成績、業績成長、成本控管能力、跨部門經驗、創下某些同業紀錄等；對於劣勢部分，則應強調已有哪些補強或進修計畫，以及預計何時看到改進成效。

‧面試被問為什麼要錄取你？

通常接近面試尾聲，常常會被問「為什麼要錄取你？」楊宗斌指出，這時要展現「自信」兩字，但不浮誇，比方表達出假如進入貴公司後，短期內能有哪些作為，並提出具體達成的時程；長期一點的目標，還可以透露想升職到什麼位置。

‧薪資「依公司規定」是好答案嗎？

面試官主動問起期望薪資時，不少人會以「依公司規定」作為標準答案，不過楊宗斌認為，若原本職缺已公開寫出薪資區間，且又自認資歷尚可，建議以薪資「上下限」數字，提出一個「平均值」回答；若是「面議」的話，通常只能透過對市場行情的了解，輔以自身具體業界成績，再加上一些相關證照、專長，提出一個自認合理的期望薪資。