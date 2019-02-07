行動支付正夯 過年想省紅包小心這些「pay」害你花更多

▲最新研究顯示，行動支付的便利性有可能更容易使你的財務透支。示意圖，與本文無關。（圖／支付寶提供）

財經中心／綜合報導

隨著智慧型手機逐漸成為現代人出門必備品，人們的支付方式也逐漸由現今轉向行動支付，不過小資族注意了，最新研究顯示，行動支付的便利性有可能更容易使你的財務透支。

根據伊利諾大學香檳分校研究人員日前觀察中國大陸大型行動支付平台「支付寶」（Alipay）的交易資料，已了解行動支付的採用如何影響使用者的消費習慣。調查結果顯示，行動支付將鼓勵使用者花更多的錢。

目前行動支付在中國大陸相當常見，在部分大城市中，行中支付甚至超越傳統現金及信用卡，成為民眾首選的支付方式。至於其他行動支付也自2017年起逐漸崛起，包括蘋果Apple Pay、Android Pay等行動支付平台在美國及世界各國得使用率已日益提高，預計2020年後，行動支付的使用率將達90%。

以下是該研究的主要發現：

1. 採用行動支付後，消費者的支出總金額增加了2.4%

2. 採用行動支付，零售交易的總比數增長23%以上，最主要的原因是民眾購買低價商品的頻率增加

3. 使用實體信用卡付款的金額減少3.9%

4. 採用「支付寶」後，消費者的線上支出小幅增加

5. 使用行動支付者，在食品、娛樂、旅遊上可能花廢更多，但教育或醫療保健則不受影響

▲一旦消費者使用行動支付，並將此支付方式融入其生活中，形同取代了他們皮夾裡的信用卡 。（圖／記者曾婉婷攝）

伊利諾大學香檳分校企管教授暨這份研究報告共同執筆人Yuqian Xu表示，一旦消費者使用行動支付，並將此支付方式融入其生活中，形同取代了他們皮夾裡的信用卡。「這是消費者小額支付的趨勢，這意味著未來攜帶實體信用卡的人將愈來愈少，都只將手機帶出門，或許連錢包都不必帶了。」

這項調查的結果與先前的研究結果相呼應，這些研究都顯示，除了現金以外的支付方式都將使人們花更多錢，先前針對信用卡做的研究也顯示，信用卡將促使民眾更頻繁地消費及購買更昂貴的物品。