蘋果iPhone銷量差　靠軟體收租大賺過年財

▲隨著硬體產品的營收成長逐漸趨緩，服務事業未來將能帶給蘋果更穩定且源源不絕的營收進帳。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

近年來，分析師逐漸意識到蘋果旗下服務事業的重要性，隨著硬體產品的營收成長逐漸趨緩，服務事業未來將能帶給蘋果更穩定且源源不絕的營收進帳。直至今日，蘋果的商業模式已開始有了顯著的轉變。

彭博專欄作家Leonid Bershidsky撰文指出，如今的蘋果，正從一名「創新者」的角色，轉變成有如地主和房東的「收租者」。蘋果愈來愈依賴「訂閱」服務帶來的穩定收入，從蘋果生態系收取租金，而不再靠硬體銷售驅動成長，從去年蘋果宣布不再公布iPhone等個別產品的銷量數據即可看出端倪。

自2016年以來，服務事業對蘋果的重要性一直穩步增長，而其旗艦產品iPhone所貢獻的營收則隨著不同型號的受歡迎程度而有所上升或下滑。蘋果目前仍是一家硬體公司，但從目前的情況看來，iPhone不再是蘋果可靠的成長驅動引擎。

高盛（Goldman Sachs）估計，蘋果操作系統iOS的市佔將從2017年13%下滑至2020的個位數百分比。自蘋果去年9月的發表會結束後，iPhone的平均售價達到793美元，對比2年前的同期，僅619美元。

▲向難以脫離蘋果生態系的用戶索取「租金」，乍看之下有幾分像是某種「勒索」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，蘋果售價提高也解釋了服務事業日益增長的重要性，如今蘋果無疑是在「擠壓」其過去的忠誠用戶。Bershidsky以自己的妻子為例，她咬緊牙關購入價格高昂的新款iPhone，只因為要將這些多年累積起來的照片與檔案轉移至別的系統實在是令人感到不安，因此她無法親易跳槽至Android陣營。

蘋果未來有可能將從這些忠實用戶中擠出更多的錢，高盛預估在這些服務事業營收中有10%來自iCloud雲端服務，雖然比起Google、Dropbox等其他雲端服務，iCloud在其中的競爭力相對較弱，但若蘋果有意積極競爭，蘋果有望在此方面獲利增加。另外就是串流音樂服務Apple Music，儘管目前Apple Music的市佔率較低，2017年僅有約3500萬用戶，不過高盛預估到了2020年，Apple Music用戶有望成長至8300萬人。

Bershidsky指出，向難以脫離蘋果生態系的用戶索取「租金」，乍看之下有幾分像是某種「勒索」。不過，比起臉書這類悄悄靠用戶資料賺錢的業者，還算是正大光明，而這將是蘋果若逐漸轉型為服務公司的一大競爭優勢。如今蘋果將面對的挑戰是，能否迅速壯大服務業務，以彌補iPhone營收下滑的損失。