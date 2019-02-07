　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

蘋果iPhone銷量差　靠軟體收租大賺過年財

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲隨著硬體產品的營收成長逐漸趨緩，服務事業未來將能帶給蘋果更穩定且源源不絕的營收進帳。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

近年來，分析師逐漸意識到蘋果旗下服務事業的重要性，隨著硬體產品的營收成長逐漸趨緩，服務事業未來將能帶給蘋果更穩定且源源不絕的營收進帳。直至今日，蘋果的商業模式已開始有了顯著的轉變。

彭博專欄作家Leonid Bershidsky撰文指出，如今的蘋果，正從一名「創新者」的角色，轉變成有如地主和房東的「收租者」。蘋果愈來愈依賴「訂閱」服務帶來的穩定收入，從蘋果生態系收取租金，而不再靠硬體銷售驅動成長，從去年蘋果宣布不再公布iPhone等個別產品的銷量數據即可看出端倪。

自2016年以來，服務事業對蘋果的重要性一直穩步增長，而其旗艦產品iPhone所貢獻的營收則隨著不同型號的受歡迎程度而有所上升或下滑。蘋果目前仍是一家硬體公司，但從目前的情況看來，iPhone不再是蘋果可靠的成長驅動引擎。

高盛（Goldman Sachs）估計，蘋果操作系統iOS的市佔將從2017年13%下滑至2020的個位數百分比。自蘋果去年9月的發表會結束後，iPhone的平均售價達到793美元，對比2年前的同期，僅619美元。

▲▼iPhone XR。（圖／達志影像／美聯社）

▲向難以脫離蘋果生態系的用戶索取「租金」，乍看之下有幾分像是某種「勒索」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，蘋果售價提高也解釋了服務事業日益增長的重要性，如今蘋果無疑是在「擠壓」其過去的忠誠用戶。Bershidsky以自己的妻子為例，她咬緊牙關購入價格高昂的新款iPhone，只因為要將這些多年累積起來的照片與檔案轉移至別的系統實在是令人感到不安，因此她無法親易跳槽至Android陣營。

蘋果未來有可能將從這些忠實用戶中擠出更多的錢，高盛預估在這些服務事業營收中有10%來自iCloud雲端服務，雖然比起Google、Dropbox等其他雲端服務，iCloud在其中的競爭力相對較弱，但若蘋果有意積極競爭，蘋果有望在此方面獲利增加。另外就是串流音樂服務Apple Music，儘管目前Apple Music的市佔率較低，2017年僅有約3500萬用戶，不過高盛預估到了2020年，Apple Music用戶有望成長至8300萬人。

Bershidsky指出，向難以脫離蘋果生態系的用戶索取「租金」，乍看之下有幾分像是某種「勒索」。不過，比起臉書這類悄悄靠用戶資料賺錢的業者，還算是正大光明，而這將是蘋果若逐漸轉型為服務公司的一大競爭優勢。如今蘋果將面對的挑戰是，能否迅速壯大服務業務，以彌補iPhone營收下滑的損失。

ET快訊
女大生除夕堅持陪家人！男友氣到分手：我長子壓力很大
快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜　下期上看2.1億元
即／韓國瑜春節出國被罵　現身桃機：酸言酸語很無聊
28歲存790萬！「存錢大絕」曝光　37歲要霸氣退休

關鍵字：蘋果,iPhone,銷量,促銷

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

看準年輕族群過年愛網購　日化妝品商走出實體加強網路銷售

快訊／威力彩3.3億頭獎槓龜！下期2/11上看3.5億元

快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜！下期上看2.1億元　28人抱走百萬紅包

蘋果iPhone銷量差　靠軟體收租大賺過年財

快訊／威力彩「頭獎3.3億」號碼出爐！初三發大財全看今晚

內褲穿20年也不換！金融海嘯慘賠數千萬　男星：股市落賽還有定存、保險

快訊／大樂透「頭獎1.4億」獎號開出！178組百萬大紅包等你兌獎

行動支付正夯 過年想省紅包小心這些「pay」害你花更多

小資族告別月光　理財3秘招小錢變大錢

小資族必看！達人教你股票抽籤秘訣　年後幫自己加薪

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

看準年輕族群過年愛網購　日化妝品商走出實體加強網路銷售

快訊／威力彩3.3億頭獎槓龜！下期2/11上看3.5億元

快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜！下期上看2.1億元　28人抱走百萬紅包

蘋果iPhone銷量差　靠軟體收租大賺過年財

快訊／威力彩「頭獎3.3億」號碼出爐！初三發大財全看今晚

內褲穿20年也不換！金融海嘯慘賠數千萬　男星：股市落賽還有定存、保險

快訊／大樂透「頭獎1.4億」獎號開出！178組百萬大紅包等你兌獎

行動支付正夯 過年想省紅包小心這些「pay」害你花更多

小資族告別月光　理財3秘招小錢變大錢

小資族必看！達人教你股票抽籤秘訣　年後幫自己加薪

電競想入主亞奧運　遊戲汰換是否跟得上4年一度週期

特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是否友善

《星際大戰》小安納金暴打親媽入精神病院！　5崩壞童星近況曝光

Nissan推出「帥氣運動版小車」！Micra新增N-Sport車型

麥當勞歡樂送竟能這樣用！神人曝省錢秘招　網驚歎：真的可以？

網拍名模Tomo纖細身材穿什麼都勸敗　無私公開「養腹肌」運動

流彈導致半身癱瘓　委內瑞拉女孩用輪椅追求舞蹈夢

看準年輕族群過年愛網購　日化妝品商走出實體加強網路銷售

直擊／夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　漫天櫻花雪彷彿一秒到日本

快訊／威力彩3.3億頭獎槓龜！下期2/11上看3.5億元

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

財經熱門新聞

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB..

即／大樂透頭獎上看1.4億！開..

即／大樂透初二「1億頭獎」號碼..

曾馨瑩第四胎將迎「男豬寶寶」

即／威力彩獎號出爐！初三抱走3..

職業球員退休創業　造就14億運..

影／智力停留在7歲　54歲憨兒..

台積電3奈米過環評　設備廠豬年..

拿到紅包了！要定期定額投資還是..

東區大房東起底　這些店都是他的

鴻海富士康打工妹連上6年夜班變..

大樂透昨全台槓龜威力彩今拼3...

國中畢業撐起31兆金融集團　銀..

駁第四胎傳言曾馨瑩加碼回應

更多熱門

相關新聞

傳iOS 13將大幅拒絕舊機更新

蘋果每年都會更新新版的iOS已經不是新聞，而且從發佈到正式版公開幾乎也有一套固定的時間表，不過以色列媒體The Verifier爆料，iOS 13有可能淘汰IPhone 6S以前，以及IPad 2016年以前的所有機種，若此事成真，將會有大批蘋果產品將走入歷史，也會讓許多使用者覺得無奈。

蘋果零售長阿倫茲4月離職！

2019年摺疊式手機滲透率公布

學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照

8種iPhone景深控制、構圖小撇步

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

記者現場連線報新聞！身後有女神

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

9年皮卡160萬公里保養117次0維修

3組最佳前任！黃立成7年情斷仍最疼容嘉

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面