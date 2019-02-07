嫌棄愛迪達、Nike太花俏　職業球員退休創Allbirds造就14億新時尚

▲ Allbirds的鞋以「簡單、舒適」著稱。（圖／翻攝自IG／Allbirds，下同）

財經中心／綜合報導

根據《CNBC make it》報導，現年37歲的提姆．布朗（Tim Brown），是Allbirds的聯合創始人兼聯合首席執行長，這個總部位於舊金山的運動鞋初創公司，不只在運動鞋行業中掀起一場革命風暴，還造就了公司14億美元的估值。

Allbirds所製造的運動鞋，以其令人難以置信的舒適性，和用美麗諾羊毛（Merino）和尤佳利樹（eucalyptus tree）纖維等天然環保材料製造而聞名，Google上對Allbirds鞋子的評論包括「令人震驚的舒適」和「它們就像是由雲製成的拖鞋」之類的形容。

志在製造「簡單的運動鞋」

提姆．布朗從小在紐西蘭長大，在足球職業生涯開始之前，他以青少年足球獎學金學生的身份就讀於辛辛那提大學；布朗在美國、澳洲和紐西蘭踢球的職業生涯中，布朗的球隊由像是愛迪達（Adidas）和耐吉（Nike）這樣的大品牌運動鞋製造商贊助，但布朗覺得他穿著的運動鞋往往太過華麗，不只充斥著太多不同的顏色，並且充滿了企業標籤。

在足球生涯最後的幾年裡，布朗一直在考慮創造他自己的運動鞋，他甚至還在休賽期間花時間上網研究鞋類工廠，他發現沒有一家製鞋公司製作全羊毛鞋面的跑鞋，但紐西蘭是世界上第二大的羊毛出口國，布朗也親切地稱紐西蘭為「2700萬隻羊的土地」，他穿著自製的羊毛衫和襪子長大，因此，他將運動鞋的重點理念放在能夠「透氣、調節溫度和吸濕排汗」的天然材料上。

2012年，提姆．布朗（Tim Brown）結束了持續八年的職業足球生涯，從帶領紐西蘭球隊參加2010年FIFA世界杯的副隊長職位退下來。退休後的布朗，決定自己做出他想要的運動鞋，布朗說，「我有一個非常非常簡單的見解，即鞋子過度標識、過度著色，並且無時無刻地在改變（設計），找到『簡單』非常、非常困難，而我則開始著手解決這個問題。」當他決定在31歲時放棄專業運動時，他回到學校學習商業，並在2013年獲得了倫敦經濟學院的管理碩士學位。

布朗憑藉20萬美元的開發資金，從紐西蘭羊毛產業研究小組獲得政府農業科學家的協助，開發了一種專利羊毛鞋材料，具有必要的強度以承受鞋類的磨損，同時仍然非常舒適、不癢。

▲ Allbirds用義大利針織法處理羊毛製成鞋。

布朗說，最適合的材料是來自紐西蘭南島的超細羊毛，這與Tom Ford、Giorgio Armani和Gucci用於製作豪華男士西裝的材質相同。Allbirds採用專有技術在義大利進行針織，鞋底由橡膠和泡沫，或是其他更耐用的蓖麻油基組件組合而成，既輕便又富有彈性，適合跑步。

該活動將布朗的極簡主義運動鞋描述為「世界第一：專為無襪穿著設計的羊毛跑鞋」 Kickstarter簡介中強調了鞋子的舒適性和實用性，以及它們可以機器洗滌的特性，並推廣主要材料羊毛所提供的「自然、更新」的概念。

布朗原本希望籌集30,000美元資金，但該活動在短短四天內，在出售1,064雙羊毛運動鞋，並從950多名投資者中籌集近120,000美元後，即宣告達成門檻並關閉。布朗對這種熱烈回應很激動和興奮，但也措手不及， 「我不得不停止集資活動，因為那是我們擁有的所有材料。」

在集資獲得重大成功後，布朗在慶祝之餘，還意識到自己必須更努力向前邁進，以回應各界期待，並且找出方法推廣自己的產品。於是布朗發現自己需要一個有經驗的合作夥伴建立供應鏈，這有助於推動布朗的理念向前發展。

▲ Allbirds創辦人Tim Brown與Joey Zwillinger。

於是，布朗找到了Joey Zwillinger，Zwillinger是一名工業工程師，也是沃頓商學院的畢業生（在那裡他與Warby Parker創始人結為朋友，他們後來也成為Allbirds的投資者），他在舊金山一家生物技術公司的化學品業務部門任職。兩人的結識源自於兩人的妻子，Zwillinger的妻子和布朗的妻子是大學最好的朋友，Zwillinger也是Allbirds集資活動的早期投資者之一。

Allbirds正式落腳洛杉磯

於是布朗移居到了美國舊金山，與Zwillinger2015年正式成立Allbirds。布朗分享，Allbirds這個名字也是源自於紐西蘭的故事，因為紐西蘭的第一批定居者在抵達這片「全是鳥類」的土地時，幾乎找不到任何其他哺乳動物，他也以此為靈感創造了Allbirds品牌。

Allbirds正式成立後，兩人沒有為Allbirds增加品項，而是持續賣著經典款「Wool Runner」，外觀和銷售策略也依舊崇尚極簡主義。Allbirds的鞋子僅有單純的配色，其顏色為「Natural Grey」或「Tuke Honey」（此名源自於紐西蘭的Tuke River），這種模式與640億美元的全球運動鞋市場形成鮮明對比。

耐吉和愛迪達等公司生產了數百種鞋子，並提供無限的定制選擇，而運動鞋收集文化，更是為品牌、運動員，以及所有參與品牌華而不實的合作者創造了更多的營利空間，名人和設計師所擁有的令人垂涎的鞋款，每雙售價都要數千美元。

幾乎所有的Allbirds鞋都以每雙95美元的價格出售，僅有高筒鞋售價為115美元，但仍比其他「名牌」的運動鞋便宜許多。布朗表示，該公司在2016年3月，也就是正式推出後兩年內，銷售成績就突破了100萬雙。

此外，Allbirds也不走一般鞋類製造廠的大量生產、批發路線，選擇直接面向消費者，由品牌控制著自己所有的製造和營銷，直接向消費者在線上或實體零售店銷售產品，或者兩者兼而有之（就像Warby Parker或服裝品牌Everlane）。

布朗說，「直接面向消費者的模式讓Allbirds能夠更快地移動並與客戶建立直接關係，並讓Allbirds不斷改進產品。」

▲ 面對同行競爭Tim Brown仍舊堅持簡單、直接。（圖／達志影像／美聯社）

銷售爆炸成長

受惠於媒體的正面報導，Allbirds成為了受人追捧的運動鞋。《時代雜誌》介紹Allbirds為「世界上最舒適的鞋子」，布朗說這篇文章「對我們來說是一個巨大的驗證時刻」，也是一個讓他覺得Allbirds能夠成功的重要轉捩點。

另外，也有不少名人是Allbirds的忠實粉絲，包含Google聯合創始人Larry Page、Twitter前執行長Dick Costolo和風險投資家Ben Horowitz等矽谷的科技巨頭，甚至有引領潮流的好萊塢名人，如歐普拉（Oprah Winfrey）、馬修．麥康納（Matthew McConaughey）以及葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow），甚至連美國前總統歐巴馬也是Allbirds的粉絲。

儘管Allbirds聲稱其天然和耐用材料的彈性，也已經讓許多人成為忠實客戶，但也有一些顧客抱怨鞋子磨損過快，該公司也表示，鞋子也在不斷改進，新的一代絕對比早期更耐用。

Allbirds是一家私人公司，但布朗對其財務狀況守口如瓶。然而，Axios在10月份報告稱該公司自2016年以來一直盈利，2017年的收入約為8000萬美元，幾乎是2018年預期的兩倍。Allbirds還獲得了迄今為止最大的外部投資：投資管理公司T. Rowe Price的5000萬美元資金，Allbirds現在已從外部投資者籌集了總計7750萬美元 。

Allbirds也繼續在全球範圍內發展，不只在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭銷售，更引進到英國，在倫敦開設了一家實體店，成為了Allbirds在舊金山和紐約的第三間實體店，還計劃今年在美國至少開設八家零售店。

與此同時，Allbirds也一直在擴大其產品線，包括2017年4月在Wool Loungers上添加單品。2017年後，該公司推出了Smallbirds，這是一款兒童尺寸的標誌性鞋子。2018年夏，Allbirds推出了一系列由SweetFoam製成的人字拖鞋，使用永續的甘蔗製作鞋底。

3月份，Allbirds推出了第一款名為Tree Topper的非羊毛高筒鞋，採用尤佳利樹纖維製成，「我們之所以選擇（尤佳利樹），因為它的冷卻功效，因此，當天氣變得有點溫暖時，我們創造了一款更好的鞋子。」布朗說。

目前的Allbirds已擁高達14億美元的估值，但與其他鞋類大廠仍難以比較，耐吉的年度收入344億美元，是Allbirds全部價值的近25倍，但Allbirds已經迅速崛起並且越來越受歡迎，而針織羊毛運動鞋的需求增長，更是刺激了2017年羊毛價格飆升30％。

盼不斷創新再創優勢

儘管如此，體育行業分析師NPD集團副總裁Matt Powell仍然認為，Allbirds的規模難以達到像耐吉或愛迪達那樣，他說：「（Allbirds）必須更廣泛地專注於他們的產品組合，才能更具競爭力。」換句話說，讓Allbirds與其較大的競爭對手區別開來的東西，可能是阻止它加入這些行列的原因。

但如果Allbirds的商業模式能夠成功削減過高成本的話，這種商業模式將可以在鞋業上留下更大的印記， Powell說，在鞋類行業創業後能達到十億美元很少見，大型鞋類公司為每種鞋子設計使用不同的鞋底，這使得數百種款式的成本增加，而對於小企業來說，這生產和開發的成本，通常是高到難以承受。

「布朗和Zwillinger所做的一些神奇之處在於，產品中最昂貴的開發部分基本上已被他們淘汰。他們一遍又一遍地使用相同的外底，而這是開發鞋子的最大開支。」他認為， Allbirds的商業模式正在幫助企業迅速地發展，而這正是公司可以對其競爭對手產生最大影響的地方。

布朗承認，僅靠永續和天然材料還不足以銷售產品，他也明白「人們不會因為產品是永續的而購買，他們購買產品因為它們很棒，最重要的是，我們需要不斷創新」而這正是他希望Allbirds能夠在競爭對手中佔據優勢的地方。

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