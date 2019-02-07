國中畢業撐起31兆平安集團　銀行、保險、證券全包成就金融帝國

▲中國平安集團董事長兼CEO馬明哲。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

大陸企業中國平安集團的董事長兼CEO馬明哲，被稱為金融領域的「老馬」，他雖然沒有互聯網雙巨頭馬雲、馬化騰的影響力，但是他的企業也不遜於阿里巴巴及騰訊，馬明哲擁有的中國平安集團，是一個6.8兆人民幣（約31兆台幣）的金融帝國。

綜合陸媒報導，1955年12月，馬明哲出生於廣東湛江，在國中畢業後就出去工作了，他第一份工作是在湛江市八甲水電廠當工人，後來又在當地某單位當通訊員；1983年，馬明哲被調往深圳蛇口工業區勞動人事處，就因這次的工作調動，改變了他的人生。

在那個年代汽車極少，會開車的人也不多，但馬明哲剛好就是會開車的那個人，因此就成為了當時蛇口工業區總經理袁庚的專職司機，還被任命為車隊隊長。

馬明哲保守沉默，又極有耐性、精明能幹，很快便得到了袁庚的信任與賞識。兩年後，他被安排到蛇口工業區社會保險公司工作。1988年，袁庚又委派馬明哲參與平安保險公司的籌建工作，那一年他才32歲，便作為招商局的股東代表出任平安保險董事總經理，後被任命為副董事長。

有雄心的馬明哲並沒有為此滿足，隨著深圳特區改革開放條件持續放寬，為馬明哲帶來更大的發展空間。他開始發展個人壽險業務，並且大獲成功，帶動平安保險的實力迅速提升，得到了社會普遍認可。

▲ 馬明哲的平安集團如今已成大規模的綜合金融集團。（圖／翻攝自百度百科）

到2002年，平安保險經過國務院批准，獲得了綜合金融控股試點集團的許可。從此，平安保險就在綜合金融的道路上一往無前。如今的平安集團是一家集銀行、保險、證券、信託、基金、醫療、互聯網金融等眾多產業於一體的綜合金融集團。

一位只有國中學歷的人，能將平安集團打造成如此龐大的金融帝國，讓許多業界人士跌破眼鏡，尤其管理單一項業務就不簡單了，但馬明哲卻能在其中游刃有餘。

馬明哲之所以能夠領導這麼大的平安集團，是因為他有自己的方式，就是「學習」和「找人才」。每開闢一個新的領域，馬明哲都會第一個投入研究，然後不計代價地在全球尋找最適合的人來執行業務，這或許就是他的成功之道。

截至2018年6月，平安集團總收入5348億元人民幣（約2.4兆台幣）、總資產達6.8兆元（約31兆台幣），個人金融客戶數達1.79億，同比增長25.2% ；互聯網用戶約4.86億，同比增長20.6%。更登上富比士《2018年中國上市企業最佳CEO》排行榜第五位。