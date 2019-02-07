新商機！2019日本辦公室一處難求　原來是休閒空間需求大增

▲日本東京的辦公室空置率在去年11月時下降至1.98％，是自1991年泡沫經濟以來時隔27年再次跌破2％。（圖／記者蔡玟君攝）

財經中心／綜合報導

據日媒報導指出，日本東京的辦公室空置率在去年11月時下降至1.98％，是自1991年泡沫經濟以來時隔27年再次跌破2％，主因在於業務擴大而增加人手的企業愈來愈多，且企業增加辦公場所的公共空間、促進員工之間商務交流等新的辦公室文化形成。

據《日經新聞》報導，東京的辦公室空置率在去年11月時下降至1.98％，辦公室的需求方從過去的金融機構為主，擴大至IT和遊戲企業；企業增加辦公場所的公共空間、促進員工之間商務交流等新的辦公室文化也讓空置率出現下降，讓空置率大幅低於被視為供求均衡標準的5％。

報導指出，期時從2012年開始，因為經濟持續成長，東京辦公室的空置率就持續下降，而從1991年泡沫經濟以來日本辦公室短缺的原因主要有3個：

1.入駐企業的多樣化

過去東京許多大型商辦的主要客戶都是金融機構等大企業，現在用戶擴張到IT企業、遊戲產業、地方性企業等等。

2.辦公室用途擴大

現在辦公室除了一般員工的辦公區域外，有的企業會增設員工餐廳、或是其他休閒空間，除了能讓員工間進行近一步的交流外，還能創造出更多創意，同時也讓辦公室的侷促感減少。

3.共享辦公室增加

據資料顯示，去年12月底東京中都心5區共享辦公室的使用面積預計達到7萬4200平方米，是2017年的2.7倍。這相當於2018年新增大型辦公室使用面積的1成多。

因為這些原因，目前日本閒置的辦公空間非常少，許多想要新租辦公室的公司紛紛面臨無空間可租的狀況，大型仲介企業三幸房地産（Sanko Estate）就表示，「現在能推薦的可租空間真的非常少。」

▼日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）



