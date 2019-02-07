看準年輕族群過年愛網購　日化妝品商走出實體加強網路銷售

▲隨著電商近幾年的蓬勃發展，許多化妝品品牌或經銷商都開始進軍網購市場。（圖／Pixabay圖庫）

財經中心／綜合報導

目前日本國內的化妝品市場仍是以實體店面為主，但隨著電商近幾年的蓬勃發展，許多化妝品品牌或經銷商都開始進軍網購市場。

據《日經新聞》報導，三越伊勢丹控股公司將開設化妝品的專門購物網站，會匯集資生堂、巴黎萊雅（L'Oréal）等180個品牌，目前該公司也在其他電商網站上銷售化妝品，未來預計要將商品種類提升至1萬種。該公司位於神奈川縣的物流中心預計在今年夏季也將擴大至2倍，且將導入化妝品專用的整理分類系統。在化妝品生產商方面，資生堂在2017年推出主打年輕女性以及網路銷售的新品牌「Recipist」，並計畫將在2020年前砸下270億日圓，以強化與大型電商之間的合作。

據日本百貨店協會統計，截至去年10月份，日本全國百貨商場的化妝品已連續43個月同比增長，服是銷售則持續萎靡不振。但現在日本國內化妝品的網購規模低相對較小，線上銷售僅佔總銷售的5%。但鄰近的中國大陸，據推算，較為高檔的化妝品銷售，有4~5成是來自網購。

《日經》認為，化妝品是屬於需要實際使用過後才知道適不適合的「體驗型商品」，因此百貨公司這種實體賣場的優勢較大，但年輕人已逐漸成為化妝品的最大宗客戶，在年輕族群經常使用網購的情況下，日本企業能否跟上這股線上銷售的浪潮，將會是關鍵。

▼在年輕族群經常使用網購的情況下，日本企業能否跟上這股線上銷售的浪潮，將會是關鍵。（示意圖／pixabay）