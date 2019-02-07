網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬又可笑　

▲分手會感到難過，荒謬的理由或許會沖淡一點。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

大部分人都有主動或是被分手的經驗，其中分手的裡由是最難以啟齒也最令人無法接受的。通訊軟體Line近日就有一個「荒謬分手理由」的話題卡，引來許多網友留言，貼文串中有人分享超敷衍的分手理由，「遠距離說想要有自己空間？」另一名網友則回說，「真是又荒謬又可笑」。

不少經歷過分手的人都有遇到相同「套路」的經驗，諸如「我們不適合」、「你可以找到更好的」、「是我配不上你」等，聽了會讓人感到被塘塞而憤怒，但其實分手理由還可以有很多，且一個比一個荒謬。

▲#荒謬分手理由。（圖／翻攝自Line貼文串）

許多網友紛紛在Line的貼文串上留下自己提分手與被分手的理由，有人說「女朋友經常放水屁，讓我不堪其擾」；有人分享超傷自尊的理由，說和女友聊到童年往事，各自找出小時候的照片，沒想到女友翻開相簿裡的他，「她說我小時候太醜了，就把我甩了」；還有對方因為自己暑假要去留學，認為夢想被搶先了，比較心態作祟之下提出分手。

▲網友因比對方早達成出國留學夢想而被分手。（示意圖／記者彭懷玉攝）

當中令人相當傻眼的理由是「遠距離戀愛說想要有自己空間」，不僅超敷衍，在某種程度上也不合邏輯，被分手時聽到這種情況當然讓人覺得無言。該貼文的留言串上就有網友說，「腦袋有洞喔」、「是需要幾光年的距離」，也有人直覺是劈腿了，更有不少人表示有相同遭遇，「前幾天才遇到」、「1/6才剛遇到」等。