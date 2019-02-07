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輕型護衛艦硬是命名驅逐艦？伊朗「薩漢德號」下水服役

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伊朗警告若美國不中止威脅，就要封鎖波斯灣出海口。圖為伊朗海軍在波斯灣航行。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗海軍在波斯灣航行。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

伊朗海軍2018年12月在波斯灣阿巴斯（Bandar Abbas）海軍基地舉行「薩漢德號」（Sahand）驅逐艦的成軍典禮。有分析指稱，目前尚不清楚這艘「驅逐艦」的排水量，不過對照海軍將國產第一艘1400噸排水量的賈馬蘭級艦命名為驅逐艦，薩漢德號的外形和艦上武器都與賈馬蘭號相似，預估排水量不會超過1500噸，本質上就是一艘輕型護衛艦。

根據外媒報導，薩漢德號在無需補給的情況下，可以持續航行5個月，飛行甲板還能提供直升機停降，艦上還配有魚雷管、防空和反艦炮，也可發射地對地、地對空飛彈或者進行電子戰，戰力不容小覷。這艘「驅逐艦」的艦長96公尺，能以25節的速度巡航，具有強大的雷達迴避能力，匿蹤效果極佳。

▼荷莫茲海峽是波斯灣通印度洋唯一出口，每年有幾億噸原油從此運出，影響世界經濟甚鉅。（圖／翻攝自網路）

荷姆茲海峽是波斯灣通印度洋唯一出口，每年有幾億噸原油從此運出，影響世界經濟甚鉅。(圖／翻攝自網路)

伊朗海軍少將謝奇（Alireza Sheikhi）認為，薩漢德號仰賴海軍的技術知識，並且具備匿蹤能力，這是「大膽與創新的設計」。伊朗海軍司令漢扎迪（Khanzadi）指稱，薩漢德號代表「敵人的制裁對海軍的戰鬥力沒有絲毫影響」。

由於受到國際制裁以致無法進口武器，伊朗近年來積極發展軍事工業，例如在2010年啟用第一艘國產驅逐艦，這也是海軍更新裝備計畫的其中一部分。海軍人士透露，薩漢德號可能是近期派往委內瑞拉執行任務的其中一艘戰艦。

另有分析指稱，包括薩漢德號等武器裝備的服役，將會增強伊朗對波斯灣特別是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制。伊朗透過展示新型驅逐艦，無非是想告知對手倘若封殺原油出口，伊方將不惜封鎖荷莫茲海峽，讓其他地區國家也別想出口原油。

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