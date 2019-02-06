快訊／68歲再爆當爸！曾馨瑩傳懷第4胎「男豬寶寶」　郭董FB終於回應了！

財經中心／綜合報導

鴻海集團董事長68歲郭台銘被媒體傳要當爸爸了，還被爆44歲夫人曾馨瑩傳出喜懷第四胎，據消息人士指出，第四胎性別將會是個男寶寶，而這也是郭董夫妻自 2008 年完婚以來，再度傳出懷孕的好消息。不過對此郭董終於在新開的臉書團回應了！

據《聯合新聞網》報導指出，不知名人士爆料，郭董再度傳出要當爸的好消息，而這次曾馨瑩所懷的第四胎據傳是個男寶寶，目前已經進入安定期，也因此大方在鴻海尾牙中以高跟鞋現身，更帶著三個孩子在舞台上大秀「學貓叫」，據消息人士指稱，郭董第四胎是個豬寶寶的機會非常高。

不過消息一直遲遲未被證實，也引起外界質疑。對此郭董6日晚間終於在臉書團表示，「如果有好消息一定先告訴臉書朋友們～～～這真的是誤傳⋯⋯所以說，我的新聞是真是假還是請鎖定粉絲專頁#豬寶寶很好但誤傳#恭賀新禧但沒有這一喜。」

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