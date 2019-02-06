拿到紅包了！要定期定額投資還是放銀行定存，哪一個好？



▲不少打工族或小資族拿到紅包後煩惱不知道要怎麼理財。（圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

不少打工族或小資族應該很煩惱，拿到紅包後，應該要全部存下來，還是像電視上說的一樣，拿去定期定額買股？只放在銀行裡，又擔心定存利息太低被通膨怪獸吃掉，拿去買股票，會不會有風險？

有人認為定期定額買股因股價波動小、配息好，相較定存能獲得更好的利息，是較好的選擇；但也有人認為雖然定期定額風險小，但仍會受股價影響，因此投資的標的就顯得很重要。

其實，無論是定存或是定期定額買股，都是一種儲蓄的好習慣。只是差別在，定存只要把錢存在銀行，到期後可以連本帶利的領出，但利息通常不高，以台銀一年期的定存利率來看大約為1.2%；但若是定期定額買股，投資人可以選擇殖利率（股息）較高，獲利穩健的股票，長期投資下來，得到的利息有機會比放在定存還要高。

過去若要追求投資零風險，很多人都會選擇定存，但自定期定額業務開放至今，每月只要用3,000元的最低門檻購買績優的台股，例如台灣50或中型100標等，讓小資族能穩定獲利。再者，因定期定額波動沒有那麼大，配息也比較好，相較銀行定存來說，是較好的選擇。

但並不表示定期定額就能夠打敗定存利率，主要還是看投資人買什麼股票，若殖利率高，獲利穩健，例如0050台灣50ETF、台積電、中華電等的大型股票，都會比定存好。

定期定額又因為不會碰到像某一時期能夠克服市場起伏，持續幾年後就會買在平均價格，也是講求低風險，且無講究入場時機。

而定存存款人不能隨便提領，必需待存款期間合約結束以後，才能賺取利息，否則就會打八折，但若跟銀行談大筆定存或是年期較長的，利率就會比較優惠。

理財顧問建議，無論是定期定額、定存都應合理分配比例，假設今天有有1萬元現金，可以依照自己目前現階段的存款狀況，選擇30-40%放在定存，另外30-40%則投入定期定額買台股，剩下的錢放在活期存款當做緊急預備金，適當的比例作調整，以因應不時之需。