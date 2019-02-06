怕把紅包賠光嗎？債券型ETF抗震又能分散風險



▲怕把剛到手的紅包賠光？專家教你如何投資。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

過新年領到年終獎金與紅包，不少人已經開始規畫下一步，但去年慘痛的經驗，也讓不少人望之卻步，怕把辛苦賺的紅包錢又賠光。2019年新一年開始，投資人不妨從投信發行產品來探風向！根據投信投顧公會資料顯示，目前已送件審查中基金中屬於債券型基金占比超過3/4，當中又以債券型ETF最多，且短短不到一年的時間，債券型ETF規模更是暴增了7倍多。

投信投顧公會統計，2018年年初至11月底，債券ETF規模也已成長7.41倍之多，從2017年底的377億大幅增至3169億元，增幅明顯高於其他類型，除了內資青睞外，也獲得一般投資人的追逐，為了搭上這股熱潮，2019年第1季有許多家投信都推出新的債券型ETF產品，像是富邦、凱基、新光、中國信託與永豐等。

永豐投信表示，債券型ETF成長逾6成買盤來自於國內壽險業者，由於保險業者海外投資上限新規已上路，國際板投資大舉受限，加上壽險業海外投資避險成本大增，不少壽險業者提早尋找替代投資標的，轉向投資境內投信發行的債券型ETF。

2019年全球經濟成長放緩擔憂，全球資本市場仍將持續震盪，法人也預期明年美國聯準會升息腳步將逐步放緩。隨著美國升息循環進入尾端，摩根投信建議，資產配置方面建議，核心配置以新興市場債、高收益債為主；防禦性配置如美國公債。預期上半年景氣仍持續緩增長，但是下半年變數仍多，投資態度宜相對審慎應對。

中國信託投信表示，債券ETF的費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，現在債券ETF的經理費率和美國的ETF相近，也遠低於主動型的債券基金，提供投資人以較低成本進入債券市場的管道。

其次，對存股族來說，波動低、具穩定收息特點，適合做為長期領息的好工具；第三，以過去經驗來看，當投資級債由高點下跌約10%，已近下修滿足點，修正後中長期持有表現佳，適合追求價差的交易族。

另外，市場也判斷聯準會今年的升息速度降至2次，較過去兩年放緩，未來利率政策對債券的影響將逐漸降低。因此，中國信託投信認為，投資級債正處於高息率，信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點，其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。