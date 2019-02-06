年後借貸仔細精算、重視信用　金豬年理債不背債

▲年後好好理債，不會走向背債人生,（圖／視覺中國CFP、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

年假已經過了一半，獎金是否已經花得差不多了？人難免會有資金需求，應該怎麼借？怎麼理債，才會讓「借錢」不會成自己的負擔，而成為背債人生。

若有學貸需求，建議先申請就學貸款：年假過後，就即將開學了，許多家長為了籌措小孩、子女的學費也是頭痛不已，現在市面上有有銀行推出信用卡繳費零利率、台銀也有助學貸款。

助學貸款專案申請日到今年的2月27日（周三）止，目前有4家銀行辦理，4家銀行承作這項業務，包括台灣、台北富邦銀、土地和高雄等銀行，只要是高中職以上的學費、學雜費以及住宿費、生活費等都可以借貸，利率只有1.15%，可以說是史上最低。額度方面，各高中職額度為50萬元整；大學醫學系為150萬元整；其他如大專校院、碩博士、學士後學程等皆為100萬元。不少銀行也推出繳交學貸可以信用卡分期零利率，幫助父母親「短期」資金周轉，不過信用卡分期付款要在較期限內還完貸款，部分銀行還有手續費的問題，且若逾時未還，還要承受更高利息的壓力，所以比較適合資金充裕，僅借短期的家長、學生周轉。

除了學貸、信用卡分期之外，一般人借錢也會考慮小額信貸。許多銀行的小額信貸也是愈殺愈低，甚至還有標榜「不到1%」來吸引民眾上門。不過銀行業者提醒，別被「低利」就被誘惑了，民眾還是要看清楚裡面的玄機，小額信貸才不會成為負擔。

▲家庭或個人尚有負債的，在理財上宜優先考量理債，包含有獎金時應先償還高利的貸款（圖／記者周宸亘攝、示意圖）

首先就是利率的問題，低率的小額信貸通常是採取「前低後高」的方式，加上其他的費用，年化利率都超過3%以上；提前還款還有違約金等問題，所以民眾在借款的時候不妨精算一下。另外，個人信用也會是民眾借錢時，利率高低以及是否能夠借錢的關鍵。

借貸前，民眾可先審視自己的還款能力及個人信用評分，而信用評分根據個人與銀行往來資料的成績單，讓銀行在借錢時評估借款人未來一履行還款義務。評分依據個人收入及資產狀況、過去的借貸紀錄等評估是否通過，但若個人信用評分有瑕疵，會拉低評分分數，並對後續銀行審核結果、利率都有所影響，因此，最好的改善方式是提升個人信用評分數。

理財專家建議，家庭或個人尚有負債的，在理財上宜優先考量理債。由於台灣目前借款利率屬低，且可預期金豬年央行升息的機率仍然不高，萬一有升息，在目前放款利率仍非常低之下，家庭與個人負債如果主要是房貸，建議在可負擔的情況下，增加投資利潤後還房貸。但若負債屬信用卡循環信用或是個人申請信用貸款，因為利率相對較高，因此建議此部分可動用獎金還款。