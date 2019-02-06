金豬年市場詭譎　銀行教你3招趨吉避凶投資術

▲金豬年市場詭譎多變，如何趨吉避凶成為致勝的關鍵。（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

面對美中貿易戰、歐洲政治黑天鵝與量化寬鬆（QE）走向量化緊縮（QT）等不確定因素，民眾在投資理財時該如何因應，才能趨吉避凶？永豐金對今年的看法是，108年要有兩個小心，為景氣趨緩、美元有可能會反轉，不過就目前來看，還沒有停滯性通膨、金融危機的的可能性；所謂停滯性通膨為經濟成長率低於1%；通貨膨脹率高於4%；至於金融危機方面，目前美國房貸資產品質持續改善，總和其他指標整體來看，因此今年不會有金融危機。

足以顯示，今年的投資市場仍是詭譎多變，全球經濟放緩，也是民眾在投資理財上的一大風險。但是108年的理財術如何才能夠在波動的市場當中趨吉避凶？

一，金融市場波動，股債配置比例各半：第一銀行表示，對於穩健型的投資人來說，金豬年正在面臨轉折點，金融市場波動加劇，建議可以酌量建立低風險的投資等級債券和高配息的高收益債，股債的比例可以為1：1，再依個人風險屬性調整配置，以降低景氣轉變時可能造成資產波動的風險。

二，股市逢低布局：一銀表示，如果民眾想要買股票，可以選擇美國的成熟市場股票基金，美國人仍是全球經濟與科技、金融的領先者，建議可以選擇防禦型的公用事業基金與投資價值浮現的科技生技基金作為平衡配置。台股方面。

永豐金則認為可以佈局的議題包含，政府的環保政策，可以帶動新能源車；傳產方面則中國大陸收成、南進台商題材可以選擇；電子方面應運而生的巨量傳輸及5G基站建設的相關產品。

▲今年的投資布局，應股債搭配，能穩賺利息且又可獲得價差收益(圖／資料照)

三，債市重息，定存也可搭配也可以：台新銀行則建議重「息」的概念，而高收益債的息或是新興市場債經過先前的修正也已經跌到甜蜜點，投資價值浮現，今年是追逐收息資產最適合的一年，此時進場布局，能在較高的利率水準下，享受一段長期穩健的收益；此外，也可選擇將資金投入銀行推出的優惠利率定存，在變動的市況下，讓資產穩定增值。銀行業者表示，今年在投資與配置的規劃上因應動盪的市場走勢，可採取短線的「買短不買長」方式波動操作；因盤勢起伏加劇，不追高的「低接逢高賣」策略，修正時逢低接，避免買在高點。