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「過年拚做人！」南僑集團佈局米果產線　搶賺婦幼財

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▲食品大廠南僑集團子公司泰南僑，受惠米果外銷暢旺，過去五年營收平均成長幅度超過三成。圖為南僑集團會長陳飛龍。（圖／記者季相儒攝）

▲食品大廠南僑集團子公司泰南僑，受惠米果外銷暢旺，過去五年營收平均成長幅度超過三成。圖為南僑集團會長陳飛龍。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

大陸開放二胎政策上路，成為食品業眼中的新商機。深耕泰國市場多年的南僑集團，在泰國成立泰南僑，有鑑於泰國是世界米倉，將泰國米做成米果外銷大受歡迎，去五年營收平均成長幅度超過三成，今年將再擴建新廠打造嬰兒米果產線，搶攻大陸的婦幼市場。

南僑集團總經理李勘文表示，泰國米生產量大，每年出口量高達1000萬公噸，等於台灣十年的消費量，讓泰南僑有了製作米果產品外銷的構想，目標是成為「東方米果」。

李勘文指出，旗下的「賓賓米果」一開始只做華人市場，為擴大銷量，後來改以薄型米果進軍澳洲市場，這款可放上鵝肝醬或起士、做成雞尾酒會前小點心的米果一夕爆紅，生產供不應求。

南僑集團總經理李勘文表示，泰國南僑新產線將以嬰兒米果為主，主攻大陸市場的母嬰通路。（圖／《ETtoday資料照》）

▲南僑集團總經理李勘文表示，泰國南僑新產線將以嬰兒米果為主，主攻大陸市場的母嬰通路。（圖／《ETtoday資料照》

首戰告捷，讓泰南僑信心大增，在全球市場攻城掠地，一口氣拿下全球70多國的版圖。近二年，泰南僑開始發展嬰兒米餅，以六個月大、剛離母奶，或是九個月大、才剛長牙的嬰兒為市場定位，開發不同口味的新產品。

南僑主管指出，做嬰兒米餅首要考慮安全性，必須做到入口即化；至於九個月大、開始長牙的嬰幼兒，長牙初期會磨牙，米果裡要再添加其他食材，來增加口感；等到長到12個月大，開始有味覺，可再加入水果、蔬菜、吻仔魚等食材，增添風味。

展望後市，李勘文表示，泰國南僑新產線將以嬰兒米果為主，主攻大陸市場的母嬰通路，目前正在申請大陸市場母嬰食品的相關證照，雖然門檻高且「是一條難走的路」，但相中的是大陸市場的高成長性，可望進一步挹注集團營運動能。

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關鍵字：南僑,米果,二胎政策

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