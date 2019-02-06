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設計達人用和菓子手法做喜餅　婚姻新詮釋：「芙蓉和桂花象徵夫妻共融」

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▲喜豐香二代陳建達將日本學習和菓子的經驗融入漢餅，與設計出身的太太黃可欣打造全新漢餅造型，為漢餅說故事。（圖／喜豐香提供）

▲喜豐香二代陳建達將日本學習和菓子的經驗融入漢餅，與設計出身的太太黃可欣打造全新漢餅造型，為漢餅說故事。（圖／喜豐香提供）

記者林淑慧／台北報導

流傳數百年的漢餅，如何重回現代人的生活？位於台中沙鹿的喜豐香餅店二代陳建達，將日本學習和菓子的經驗融入漢餅，與設計出身的太太黃可欣打造全新漢餅造型，以台日文化衝擊融合時尚元素，搶攻年產值300億元的烘焙商機。

「漢餅要創新，才能開創復興，年輕化、生活點心化是漢餅創新未來的方向，」台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，傳統漢餅漸趨式微，往往只有特定節慶如訂結婚等才會想到，漢餅必須要創新、年輕化，才能讓漢餅產業活化。

▲喜豐香改造漢餅口味，套入日本和菓子常見的抹茶、紅豆及巧克力等，以及台灣在地的紹興酒蛋黃、烏龍茶等，創造不一樣的混血食感。（圖／喜豐香提供）

▲喜豐香改造漢餅口味，套入日本和菓子常見的抹茶、紅豆及巧克力等，以及台灣在地的紹興酒蛋黃、烏龍茶等，創造不一樣的混血食感。（圖／喜豐香提供）

有30多年歷史的喜豐香，店內主力產品高達八成為喜餅，陳建達夫妻接班後，亟思推動創新，口味和禮盒包裝如何「為漢餅說故事」，是他們在競爭激烈的喜餅市場突圍的策略。

▲喜豐香二代將日本學習和菓子的經驗融入漢餅，打造全新漢餅造型與口味，為漢餅說故事。（圖／喜豐香提供）

▲喜豐香二代將日本學習和菓子的經驗融入漢餅，打造全新漢餅造型與口味，為漢餅說故事。（圖／喜豐香提供）

為了改造老店，陳建達和黃可欣不惜遠渡重洋，到日本深造學習和菓子的製作手法，並將其經驗融入漢餅，像是口味上套入日本和菓子常見的抹茶、紅豆及巧克力等，以及台灣在地的紹興酒蛋黃、烏龍茶等，創造不一樣的混血食感。

▲喜豐香餅店的喜餅禮盒設計，捨棄了傳統的牡丹圖騰，改以芙蓉和桂花象徵夫妻共融的意象，為年輕人的婚姻做出新詮釋。（圖／喜豐香提供）

▲喜豐香餅店的喜餅禮盒設計，捨棄了傳統的牡丹圖騰，改以芙蓉和桂花象徵夫妻共融的意象，為年輕人的婚姻做出新詮釋。（圖／喜豐香提供）

新人在意的喜餅禮盒外觀，也有巧思。「現代人要的是平凡的幸福，」黃可欣說，她捨棄了傳統的牡丹圖騰，改以芙蓉和桂花象徵夫妻共融的意象，融入象徵喜氣的紅絲線，大餅餅模也沒有傳統的龍鳳圖，改以繩結及喜鵲串聯，為品牌重塑年輕意象。

展望後市，黃可欣表示，喜豐香將與異業結合，例如與中式婚紗業者及手搖飲品牌跨界合作，集結台灣的婚慶文化共同行銷，除了激盪新的火花，也能一起將市場的餅做大。

▲喜豐香餅店的喜餅禮盒設計，捨棄了傳統的牡丹圖騰，改以芙蓉和桂花象徵夫妻共融的意象，為年輕人的婚姻做出新詮釋。（圖／喜豐香提供）

▲喜豐香餅店的喜餅禮盒設計，捨棄了傳統的牡丹圖騰，改以芙蓉和桂花象徵夫妻共融的意象，為年輕人的婚姻做出新詮釋。（圖／喜豐香提供）

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關鍵字：漢餅,喜餅,喜豐香,台北市糕餅商業同業公會,高垂琮

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