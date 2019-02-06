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iPhone不甜代工廠自立自強　童子賢開年解析豬年景氣

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和碩董事長童子賢專訪（圖／記者林世文攝）

和碩董事長童子賢開年解析豬年景氣。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

因為銷量不佳，身為iPhone XR主力代工廠和碩（4938）去年歷經iPhone有史以來最大銷售挫敗，和碩也跟著重新整隊，今年要延續去年的調整步調，迎戰智慧機的高原期。

去年三款新iPhoneXR賣不好，其中最受期待的iPhone XR因訂價過高滯銷，讓不少法人跌破眼鏡。和碩代工XR六成以上訂單，受害頗深。APPL今年初陸續在日本、大陸降價，更在台灣推出「以舊換新」方案，刺激銷量。

和碩對於單一客戶不便評論。然而和碩執行長廖賜政指出，市場對於通訊產品業務看法確實有改變，從原本在2018年的樂觀轉趨保守，和碩今年將延續去年經驗調整架構，但他強調，通訊產品並非全面不好，「有些客戶好，有些客戶不好」。

童子賢雖然未正面談及iPhone今年展望，但對於和碩本身的應變能力非常有信心，即使去年面臨缺工缺料等問題，都能一一迎刃而解。

因應中美貿易持續在今年影響科技業，童子賢也一改前陣子認為東南亞的規模沒辦法中國大陸製造基地，他在一月底和碩尾牙的最新發言指出，製造基地南向勢在必行。

童子賢表示，受限於大陸工資高漲、環保法規嚴格，台廠的生產成本受到壓縮的情形日益嚴重，加上中美貿易戰的干擾，和碩在印尼巴淡島廠房1月已經開始出貨，越南、印度則在探勘階段。

▼和碩董事長童子賢今年尾牙致詞時提出三點反省 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼和碩尾牙，2019 。（圖／記者周康玉攝）

然而從童子賢在和碩尾牙中致詞，可看出今年景氣看法保守。童子賢表示，和碩連五年營收破兆，並非僥倖，但他也罕見提出反省「一直追逐成長一定是正確的方向嗎？」

童子賢認為，一昧成長不能說是錯，但他看見產業界的老枝幹上悄悄地長出新枝枒，這些新枝枒便是人工智慧、汽車電子、智慧城市、物聯網等，他認為，這些新枝枒在未來幾年將會再創造新的浪潮、新的營收；換言之，這些應用要發展到像智慧手機的劃時代改變，需要時間細煮慢熬。

童子賢給了三項反省，包括不迷惑、不悲觀、勇於創造。勉勵同仁，不要光是被過去連年營收的輝煌數字給蒙蔽，也要學習勇於挑戰，並勇於改變。

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