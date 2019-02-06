豬年迎5G潮　影音更快、畫質更優

▲5G將率先落地的應用有影音內容的快速傳遞與畫質提升。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

雖然現在才甫進入2019年，但為了迎接明年即將到來的5G商轉，各企業無不快馬加鞭研發、佈署、導入此一技術；外界大多看好，5G將率先落地的應用有影音內容的快速傳遞與畫質提升。

說到2020 5G商轉，大家第一個想到的就是日本東京奧運將以8K畫質轉播比賽；然而，屆時若真能用8K技術拍攝各式比賽，但是訊號的傳遞也將成為一大問題，此時就需要5G傳輸技術的協助。也就是說，屆時影音內容的快速傳遞與畫質提升將相輔相成。

但在東京奧運中，日本政府想利用5G達成的不僅是8K畫質賽事的轉播，還有自駕車；屆時自駕車不只有作為接駁之用，技術提供企業可能還會與出租車、物流，以及速食業者合作，打造出一套自駕車服務網絡，以人們的食衣住行需求。

事實上，除了影音內容傳遞與自駕車技術外，5G技術能夠協助的應用還有遠距醫療、工業自動化，以及智慧樓宇等。但是為什麼5G能夠成為這些應用的「超級工具」？

其原因在於，5G具有高速傳遞、低延遲、高頻寬等特性，可作為這些應用的高速公路，這些建設可利用5G技術作為基礎，並藉此加以向上發展。相較於4G網路，5G技術可覆蓋的範圍更加廣泛，更進一步地解決4G過往的死角問題。以影片內容傳遞為例，過去若是使用4G網路下載一部影片需要10分鐘，那麼5G則僅需要1秒鐘即可下載完成。