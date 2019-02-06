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實習生一天工作11小時還被慣老闆坑錢　2萬4薪水變1萬自認倒楣

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推拿,按摩示意圖。（圖／CFP）

▲婷婷曾在一家SPA按摩館實習，不料慘遇慣老闆，讓她有種被當廉價勞工的感覺。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

在正式踏入社會之前，不少學生都會利用暑假或寒假找實習單位，期盼為未來的職涯加分，不過其中陷阱卻不少，一名曾在SPA按摩館實習的女學生，原先老闆允諾比照工讀生待遇，沒想到每天工作長達11小時，卻換來只有500元的日薪，工作內容與正職根本沒兩樣，讓她直呼「被店家當成廉價勞工來使用」。

不少學生曾經遇到打工陷阱，沒有勞健保、時薪低於基本工資、加班卻不給加班費等情況層出不窮。高中就讀美容科的婷婷，今年20歲曾在某家SPA按摩館擔任暑期實習生，為期3個月的時間，不過短短3個月以來，她每天工作長達11個小時，但換來的卻只有日薪500元，卻只能咬牙隱忍。

她回想起當初面試時的情形，老闆當時允諾實習生比照工讀生待遇，時薪以110元計算，因此她懷抱期待踏上實習之路，認真服務每一位上門客人，按到手指痠痛、關節發炎，從開店到打烊，原以為薪水至少有2萬4000元，不過後來實際領到薪水卻只有1萬元，後來勇敢向老闆詢問，得到的回覆卻是「實習生一律都是以日薪500元計算，而且有薪水就很不錯了」，讓她當場傻眼。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲實習如今成為職場的新潮流，但仍有許多公司的制度還不完善，進而引發糾紛。（示意圖／記者張一中攝）

由於當時還在實習階段，婷婷擔心中途換店家，實習所需的時數會不夠，因而畢不了業，只好選擇繼續留下來做，不過她還提到，面試時老闆也曾答應過，每服務一位客人可讓她抽成160元，但後來她幫忙記帳時，卻赫然發現她服務的客人抽成都沒記上，一開始老闆還支支吾吾，隨後才改口會補還她該有的分潤數百元，讓她直言，「因為我年幼可欺，所以在薪資方面都含含糊糊」。

婷婷對此卻感到不以為然，雖然自己是實習生，但做得工作卻和一般員工沒兩樣，澆花、清潔、打掃等工作通通得自己來，痛批「被店家當成廉價勞工來使用」，明明與正職做一樣的事情，薪水卻差那麼多，有一種被騙的感覺，因此提醒其他人，找實習工作時，要睜大眼睛事先問清楚，才不會讓自己權益受損。

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關鍵字：美容,打工,陷阱,工資,實習,廉價勞工,按摩,SPA,基本工資,學生

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