連續打工19個小時賺1萬元　21歲學生為拚第一桶金工作3年存到50萬

▲在某一個跨年夜，他曾經連續打工19個小時不睡覺，一口氣賺進1萬元卻從不喊苦。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣薪資長期凍漲，不少年輕人努力賺取人生第一桶金，只為了一圓自己的夢想，一名王姓同學為拚存第一桶金，曾經連續打工19小時，掙下1萬元不喊苦，甚至到旺季時，他還連續1個月都沒休息，除了努力賺錢之外，透過投資買賣外幣等理財方式，如今存款金額來到50萬元。

今年21歲的王同學回憶起最瘋狂的一次打工經驗，在某一年的跨年夜，他曾經連續打工19小時不間斷，先在酒吧擔任外場服務生，時薪和小費合計5000元，跨年活動結束後，直奔總統府前廣場，擔任升旗活動的工讀生，因為是國定假日，又是凌晨開工，時薪加倍計算，19小時下來賺進超過1萬元。

「前一天要很努力地睡飽，當天到現場還得進行事前準備」，他說，跨年夜當晚在服務客人前會召開小型會議，主管則會安排每個人的工作內容，剛好那天是被安排擔任外場服務生，只要客人覺得服務不錯，通常就有小費可入袋，累積下來也是一筆可觀的數目。

▲他為存到人生第一桶進，白天從事正職工作，晚上打工兼差，加上投資理財，短短3年的時間存到50萬元。（示意圖／資料照）

服完兵役後，王同學選擇就讀夜間部，白天在金融業擔任行政人員，假日則在知名酒商的品酒會擔任服務生，或是擔任活動的接待人員，就這樣過著白天上班、晚上讀書、假日還找兼職打工的生活，每逢旺季時，曾經整整一個月都沒休息過，只為了多賺些錢。

從17歲開始積極打工，王同學目前靠著正職工作，加上打工兼差，平均每個月可以賺進3萬元，3年來透過投資買外幣等理財方式，他不但可以自付學費、生活費，每個月還能額外存下至少1.3萬元，如今帳戶存款的金額也跟著來到50萬元，他依然以人生第一桶金為目標正在努力打拚。