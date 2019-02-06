春節買刮刮樂試手氣　北中南中獎人秘訣大公開！

▲刮刮樂。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

春節連假期間，許多民眾都會買張刮刮樂測試一下新年手氣！台彩公司特別公布北、中、南百萬中獎人的秘訣，供所有民眾參考。

台彩透露，中部人似乎最適合在下午補財庫。日前彰化縣有民眾刮出頭獎200萬元，店員表示，中獎人是一名年紀約5、60歲的女性，幾乎每天下午兩、三點都會來買彩券，平時都是隨機挑刮刮樂。當天她想說要嘗鮮，所以買了兩張新上市的「台灣味」刮刮樂，沒想到一張刮出200元，另一張就刮出200萬，讓她順利抱回大獎。

至於北部人，則是安靜刮才不會嚇跑財神。台彩表示，日前台北市大安區同樣有民眾刮出頭獎200萬元，中獎人是一名年紀約50幾歲的男性，個性相當安靜低調，時常在下班後來買刮刮樂，中獎當天他一連買了5、6張「麻將賓果」，刮出頭獎的當下相當鎮定，還主動跟老闆說「我刮到200啦！」，老闆原本還以為是刮出200元，確認之後才發現原來是刮出了頭獎200萬！幸運刮中200萬的低調男說：「刮的時候一定要靜下心，安安靜靜地刮，才不會把財神爺嚇跑」。

南部人則是專挑財運旺的投注站買刮刮樂，更易中頭獎！日前有民眾在台南善化刮中頭獎200萬，根據店員表示，中獎人是一名年紀約60歲的女性常客，最近幾個月她幾乎天天都會到店裡買刮刮樂，原來是因為她聽說這家彩券行不久前才有客人中大獎的好消息，相信自己也有機會可以刮出頭獎，於是她秉持著「有買有機會」的信念，幾乎每天到投注站報到，當天她本來只想買二張刮刮樂試試手氣，但因為店員一連撕下來了三張，她想說乾脆一起買下，想不到夢想成真，第三張竟然就讓她刮出「麻將賓果」頭獎200萬！