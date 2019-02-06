　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

春節買刮刮樂試手氣　北中南中獎人秘訣大公開！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲刮刮樂。（示意圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

春節連假期間，許多民眾都會買張刮刮樂測試一下新年手氣！台彩公司特別公布北、中、南百萬中獎人的秘訣，供所有民眾參考。

台彩透露，中部人似乎最適合在下午補財庫。日前彰化縣有民眾刮出頭獎200萬元，店員表示，中獎人是一名年紀約5、60歲的女性，幾乎每天下午兩、三點都會來買彩券，平時都是隨機挑刮刮樂。當天她想說要嘗鮮，所以買了兩張新上市的「台灣味」刮刮樂，沒想到一張刮出200元，另一張就刮出200萬，讓她順利抱回大獎。

至於北部人，則是安靜刮才不會嚇跑財神。台彩表示，日前台北市大安區同樣有民眾刮出頭獎200萬元，中獎人是一名年紀約50幾歲的男性，個性相當安靜低調，時常在下班後來買刮刮樂，中獎當天他一連買了5、6張「麻將賓果」，刮出頭獎的當下相當鎮定，還主動跟老闆說「我刮到200啦！」，老闆原本還以為是刮出200元，確認之後才發現原來是刮出了頭獎200萬！幸運刮中200萬的低調男說：「刮的時候一定要靜下心，安安靜靜地刮，才不會把財神爺嚇跑」。

南部人則是專挑財運旺的投注站買刮刮樂，更易中頭獎！日前有民眾在台南善化刮中頭獎200萬，根據店員表示，中獎人是一名年紀約60歲的女性常客，最近幾個月她幾乎天天都會到店裡買刮刮樂，原來是因為她聽說這家彩券行不久前才有客人中大獎的好消息，相信自己也有機會可以刮出頭獎，於是她秉持著「有買有機會」的信念，幾乎每天到投注站報到，當天她本來只想買二張刮刮樂試試手氣，但因為店員一連撕下來了三張，她想說乾脆一起買下，想不到夢想成真，第三張竟然就讓她刮出「麻將賓果」頭獎200萬！

ET快訊
初二拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒「斷良緣」
奈良鹿攻擊人史上最嚴重！「今年飆破200傷」8人骨折重傷

關鍵字：刮刮樂,頭獎,彩券,台灣彩券,台彩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

春節誰最有財運　彩券頭獎中獎人都是高額頭、小眼睛

這裡財最旺！基隆去年開出頭獎最多　花蓮縣獎金最高

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容易中彩券億元頭獎

財位大公開！新北市最常開出大樂透頭獎　台中市最易開出威力彩頭獎

找專屬發財位、挑幸運數字　中獎人教戰春節刮刮樂訣竅！

春節搶發財！買大樂透最易變富豪　平均每年新增18個億萬富翁

大樂透加碼今晚登場　彩券行湧人潮「越晚越多人」

東南亞情侶用交往紀念日買刮刮樂　竟一次刮中百萬獎金

提高獎金與中獎率！　大樂透玩「連碰」秘訣曝光

大樂透春節加碼起跑　派50歲大叔去買、電腦選號中獎率高！

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

設計達人用和菓子手法做喜餅　婚姻新詮釋：「芙蓉和桂花象徵夫妻共融」

春節買刮刮樂試手氣　北中南中獎人秘訣大公開！

鴻海富士康打工妹連上6年夜班變大媽樣　過年回家同學認不得

實習生一天工作11小時還被慣老闆坑錢　2萬4薪水變1萬自認倒楣

連續打工19個小時賺1萬元　21歲學生為拚第一桶金工作3年存到50萬

做淘寶兩年淨賺60萬　雅藝尚品創始夫妻成行業標竿

iPhone不甜代工廠自立自強　童子賢開年解析豬年景氣

從網拍小店到快時尚第一　韓都衣舍利潤翻千倍靠「分組」這招

外資除舊佈新　列狗年最佳29位科技CEO　馬斯克入列

日本企業長壽有道　平均生存89年原因曝光

潛逃5年落網！前台南縣議長吳健保涉打假球　6日菲國遣返抵台

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為此人很尷尬

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

己亥年生肖運勢前三！龍迎帝王星、狗人氣飛揚

看絕美月牙灣海岸線、地上星河！台東必去5間景觀餐廳

當年聊跑趴，現在聊當爸媽！　《大學生》人夫人妻總盤點

技術挑戰賽名單出爐　唐西奇領銜發起挑戰

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

兄弟吵架翔翔「轉身穿鞋」　 黑人傻眼：你要去哪裡！

財經熱門新聞

即／2.1億大樂透開獎！中獎號..

即／大樂透2.17億頭獎　一注..

鴻海富士康打工妹連上6年夜班變..

勞保年金一次領還是月領好？這數..

做淘寶兩年淨賺60萬　雅藝尚品..

實習生1天工作11小時　薪水還..

生活好難　他為賺1萬連續打工1..

iPhone不甜怎辦　童子賢解..

從網拍小賣家到快時尚第一　利潤..

日本企業平均生存89年原因曝光

刮刮樂挑連號正中間三張　中獎機..

任天堂紅白機舊酒裝新瓶　在新載..

這台筆電要價40萬　陸官員都買..

狗年最佳29位科技CEO　馬斯..

更多熱門

相關新聞

店狗叫就買！他下秒刮出100萬嚇傻

真的是好狗運！高雄一名彩券行的常客趁著過年又上門來討吉利，老闆便藉機推銷今年的「2000萬超級紅包」刮刮樂，客人剛好看到店裡的狗，就開玩笑說要讓牠決定，結果狗狗立刻叫了幾聲，他就依約買了一張，沒想到真的刮中100萬，讓他直呼真的太神奇了。

即／大樂透2.17億頭獎　一注獨得獎落雲林

即／2.1億大樂透開獎！中獎號碼看這裡

刮刮樂挑連號正中間三張　中獎機率增加八成

過年買彩券試運氣！威力彩3億等人帶回家

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃完整個套餐

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面