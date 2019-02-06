做淘寶兩年淨賺60萬　雅藝尚品創始夫妻成行業標竿

▲ 電商的興起讓不少人發財致富，雅藝尚品創辦夫妻也是其一。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

根據山東省與阿里巴巴集團簽署的戰略合作框架協議，提出大力推動農村電子商務發展，而較早合作的灣頭村就成了示範「標杆」， 村中25歲的薛愛松和妻子劉麗雲，僅僅做了兩年淘寶生意就賺了60萬元（人民幣，下同）。

綜合陸媒報導，2013年，薛愛松在淘寶網無意中看到灣頭村的柳編淘寶店，已經走出農村並且發展得不錯，在東營定居的薛愛松，攜著當時的女友劉麗雲，帶著4000元的積蓄回到老家創業。

開淘寶商店的人越來越多，他們明白想要在眾多店鋪中顯得與眾不同，又不想開支太多錢打廣告，就得在店鋪設計上下功夫。為了可以設計出好的店鋪吸引消費者，沒有設計基礎的薛愛鬆就自學了PS技術和網頁設計，並不定期更換設計、為自己的小店鋪「裝修」。

▲ 薛愛鬆時常幫商城「翻修」。（圖／翻攝自雅藝尚品官網）

在產品設置和選擇上，小兩口也有自己的主意，他們挑選精品並對其進行二次加工，以提高利潤率。這些小心思很快就有了效果。只花了兩年時間，他們的「雅藝尚品」就發展到兩個藍冠的金牌賣家，年收入平均在30萬左右，也在東營市區買了一套價值60萬元的房子。

劉麗雲和同齡女孩一樣愛美，但為了工作，她不得不將優雅的長裙收了起來，看似柔弱的女孩，出門後就成了騎著三輪車奔走在各家店鋪之間的女漢子。而對於妻子，薛愛松心中也滿是虧欠。薛愛松坦言，自2013年創業以來，兩人就沒怎麼出去玩過，即便是出去了，期間還要用手機一直和顧客聯繫。

劉麗雲騎上三輪車出門進貨，在六家店鋪中轉轉揀揀，拿完貨回來已經11點多，兩人顧不上吃飯，就開始討論著店鋪上新的問題。薛愛松說，「兩年裡，午睡不超過五次。每年春節快遞公司休息一周，那是他和妻子最愜意的時光。」

灣頭村共有1700戶，像薛愛松夫婦這樣的淘寶店主有七、八百戶。每天上午，大家都窩在家裡處理訂單或到村中採購產品，到了下午4點發快遞的時間，街上到處都是騎三輪車送貨的村民，大家就這樣忙忙碌碌地過著自己的小日子，日復一日，用心經營著自己的店鋪。